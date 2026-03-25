8 березня 2003 року в німецькому Ганновері на той момент 27-річний Кличко вшосте захищав титул чемпіона WBO. Суперником українця був Коррі Сандерс, який у 2012 році помер внаслідок стрілянини, пише 24 Канал.

Хто завдав Кличку найгучнішої поразки?

Для Володимира, який 25 березня святкує 50-річчя, та поразка стала найгучнішою в кар'єрі попри інші невдачі, пише Tribuna. Так, поразку Пьюріті списали на недостатній досвід, Брюстеру – на дивну втрату сил в моменті, Ф'юрі – на вік, тоді як поразка від Джошуа сприймається ледь не як перемога.

На момент бою із Сандерсом українець був чи не найкращим боксером надважкої ваги разом зі своїм братом і легендарним Ленноксом Льюїсом.

Натомість Коррі, який був очевидним андердогом бою, мав чудову кар'єру в аматорах – 180 перемог і тільки 11 поразок. Представник ПАР був шульгою зі швидкими руками.

На той момент 37-річний Сандерс став так званим проміжним суперником Кличка, адже решта боксерів відмовилися від зустрічі з українцем. Компанія Universum, під чиєю егідою виступали брати Клички, звернулися до Коррі, пропонуючи йому контракт на чотири поєдинки. Першим мало стати якраз протистояння проти чинного чемпіона з України.

Свого часу Сандер скаржився на свого промоутера, що добрався до чемпіонського бою надто пізно.

Я міг би піти на титульний бій набагато раніше, років на десять. Я завжди відчував, що мій промоутер Родні Берман тримав мене занадто довго, як ніби загорнутого у кокон,

– розповідав південноафриканець.

Як Кличко зазнав поразки?

Перед поєдинком експерти з боксу відзначали, що стартові раунди стануть визначальними. Річ у тім, що більшість боїв Сандерс виграв саме у першій половині зустрічі.

Незручна стійка шульги, а також потужний удар – були загрозою для Володимира Кличка. Однак очікувалося, що якщо Кличко затягне візаві у більш пізні раунди, то здобуде яскраву перемогу.

Та стартовий раунд відразу зламав усі плани українця. Менш ніж за пів хвилини після початку раунду, Сандерс дістав Кличка і джебом, і лівим прямим. Ближче до кінця раунду Коррі почав вибухати швидкими багатоударними комбінаціями, які створювали реальний дискомфорт чемпіону.

Володимир Кличко – Коррі Сандерс: дивіться відео бою

Володимир не розумів, як йому діяти: втримати на дистанції не виходило, а в клінчі Кличко-молодший відпрацьовував жахливо.

Українцю ніяк не вдавалось приборкати меншого, але вкрай активного опонента. За пів хвилини до закінчення першого раунду Коррі все ж влучив, після чого українець упав.

Хоч Кличко піднявся, але потрапив у другий нокдаун майже моментально. Втретє Володимир опинився на канвасі перед гонгом.

Українець вийшов на другий раунд, але точнісінький лівий прямий знову перевернув його на спину. Четверте падіння призвело до зупинки поєдинку від рефері.

Як склалася кар'єра боксерів?