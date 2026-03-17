Відомий британський боксер запевнив, що тодішній тренер Кличка Емануель Стюард заборонив українцю битися з ним. Про це повідомляє DAZN.
Що Чісора сказав про бій з Кличком?
Зі слів Чісори, Стюард нібито побачив його на відкритих тренуваннях і був вражений роботою ніг боксера.
Вона йому дуже сподобалася, і він зняв Володимира з бою і сказав не битися зі мною, бо я переможу. Вони сказали тоді, що Кличко захворів,
– сказав Дерек.
Спортсмен знову нагадав, що витратив багато грошей на тренування. Саме фінансові втрати спонукали боксера до двох провокацій, коли він зустрівся з Віталієм Кличком.
Спершу британець дав ляпас чемпіону світу за версією WBC, а перед поєдинком плюнув в обличчя його молодшому брату. З часом Дерек попросив вибачення в українських боксерів за свою поведінку.
Зазначимо, що бій Віталія Кличка та Чісори відбувся у 2012 році й завершився упевненою перемогою українця суддівським рішенням.
Тепер на Дерека 4 квітня чекає випробування у вигляді ексчемпіона WBC Деонтея Вайлдера. Це буде ювілейний 50-й бій британця.
Прогноз букмекера
Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Деонтей Вайлдер – 2,55, Дерек Чісора – 1,47.
*Коефіцієнти подані станом на 09:07 17.03.2026
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Що відомо про наступний бій Чісори?
- За даними сайту BoxRec, на професійному рингу Чісора провів 49 боїв і здобув 36 перемог. У його пасиві 13 поразок, зокрема й Олександру Усику.
- Цікаво, що свого часу Дерек розповідав, що після бою представники команди Усика зізналися йому в сумнівах щодо результату. За його словами, тренери українця зайшли до його роздягальні й сказали, що думали, що він виграв цей бій.
- У наступному бою британець у Лондоні битиметься з Вайлдером, який мав стати суперником Усика. Наприкінці 2025 року українець кинув виклик американцю, проте сторони не домовилися щодо протистояння.
- Додамо, що 39-річний Усик впевнений, що Чісора переможе Вайлдера, повідомляє Boxingnewsonline.