Відомий британський боксер запевнив, що тодішній тренер Кличка Емануель Стюард заборонив українцю битися з ним. Про це повідомляє DAZN.

Дивіться також "Він кращий за Усика, але гірший, аніж Кличко": назвали найкращого боксера світу

Що Чісора сказав про бій з Кличком?

Зі слів Чісори, Стюард нібито побачив його на відкритих тренуваннях і був вражений роботою ніг боксера.

Вона йому дуже сподобалася, і він зняв Володимира з бою і сказав не битися зі мною, бо я переможу. Вони сказали тоді, що Кличко захворів,

– сказав Дерек.

Спортсмен знову нагадав, що витратив багато грошей на тренування. Саме фінансові втрати спонукали боксера до двох провокацій, коли він зустрівся з Віталієм Кличком.

Спершу британець дав ляпас чемпіону світу за версією WBC, а перед поєдинком плюнув в обличчя його молодшому брату. З часом Дерек попросив вибачення в українських боксерів за свою поведінку.

Зазначимо, що бій Віталія Кличка та Чісори відбувся у 2012 році й завершився упевненою перемогою українця суддівським рішенням.

Тепер на Дерека 4 квітня чекає випробування у вигляді ексчемпіона WBC Деонтея Вайлдера. Це буде ювілейний 50-й бій британця.

Прогноз букмекера

Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Деонтей Вайлдер – 2,55, Дерек Чісора – 1,47.

*Коефіцієнти подані станом на 09:07 17.03.2026

Що відомо про наступний бій Чісори?