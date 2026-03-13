Британський промоутер Френк Воррен розповів, що українцю доведеться відмовитися від титулу WBC заради поєдинку з Вордлі чи Дюбуа. Про це повідомляє Queensberry Promotions.
Дивіться також Зірка боксу став жертвою цинічної змови і втратив пояс чемпіона – він хотів битися з Усиком
Чому Усик може залишитися без поясу WBC?
Річ у тім, як пояснив промоутер, WBC надала Усику право на добровільний захист титулу у надважкій вазі проти Верховена. Після цього він має провести обов'язковий захист поясу проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла.
Якщо Усик хоче битися з переможцем поєдинку Вордлі проти Дюбуа після перемоги у добровільному захисті, очевидно, згідно з нещодавнім рішенням WBC, йому потрібно буде відмовитися від поясу WBC,
– сказав Воррен.
Він також висловив сподівання, що Усик таки проведе обов'язковий захист, "оскільки Агіт довго чекав на свій шанс, і це один з найкращих боїв, які можна провести в дивізіоні".
Зазначимо, що поєдинок між Вордлі та Дюбуа відбудеться 9 травня. Боксери зустрінуться у поєдинку за титул чемпіона світу WBO.
Прогноз букмекера
Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Фабіо Вордлі – 1,74, Даніель Дюбуа – 1,95.
*Коефіцієнти подані станом на 10:22 12.03.2026
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Що відомо про наступний бій Усика?
Наступний бій Усика офіційно відбудеться 23 травня у Гізі. Українець зустрінеться з кікбоксером Ріко Верховеном у бою за титул чемпіона світу WBC.
Напередодні чемпіон світу оголосив, що після цього в його планах ще два поєдинки. Окрім зустрічі з Вордлі чи Дюбуа, Усика хоче третього бою з Тайсоном Ф'юрі.
Українець не згадав про Кабаєла, що обурило німецького боксера. Непереможний Агіт заявив, що не може змиритися з рішенням Усика і висловив сподівання, що WBC стане на його захист.
За даними сайту BoxRec, 33-річний Кабаєл провів 27 боїв на професійному рингу та всі виграв. Попередній бій німця відбувся 10 січня 2026 року, коли він достроково здолав поляка Дамяна Книбу. Після перемоги Кабаєл кинув виклик Усику.