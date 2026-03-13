Британський промоутер Френк Воррен розповів, що українцю доведеться відмовитися від титулу WBC заради поєдинку з Вордлі чи Дюбуа. Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Чому Усик може залишитися без поясу WBC?

Річ у тім, як пояснив промоутер, WBC надала Усику право на добровільний захист титулу у надважкій вазі проти Верховена. Після цього він має провести обов'язковий захист поясу проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла.

Якщо Усик хоче битися з переможцем поєдинку Вордлі проти Дюбуа після перемоги у добровільному захисті, очевидно, згідно з нещодавнім рішенням WBC, йому потрібно буде відмовитися від поясу WBC,

– сказав Воррен.

Він також висловив сподівання, що Усик таки проведе обов'язковий захист, "оскільки Агіт довго чекав на свій шанс, і це один з найкращих боїв, які можна провести в дивізіоні".

Зазначимо, що поєдинок між Вордлі та Дюбуа відбудеться 9 травня. Боксери зустрінуться у поєдинку за титул чемпіона світу WBO.

