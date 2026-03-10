39-річний Усик анонсував, що в наступних боях планує битися з Ріко Верховеном, Даніелем Дюбуа або Фабіо Вордлі й Тайсоном Ф'юрі. Німець Кабаєл, який досі не знає гіркоти поразок, в інстаграмі висловив сподівання, що Світова боксерська рада (WBC) підтримає його.

Що Кабаєл сказав про Усика?

Кабаєл стверджує, що він заслуговує на титульний бій з українцем. Ба більше, Агіт запевнив, що надасть певні факти.

Мої батьки завжди казали мені залишатися скромним і поважним… Але я більше не можу миритися з тим, що мене ігнорують. Я заслуговую на титульний бій – і згодом я наведу деякі факти,

– заявив німець.

Більше контексту щодо скандалу з Усиком

WBC санкціонувала бій Усика проти Верховена як добровільний захист титулу чемпіона світу. Рішення організації спричинило шквал критики, оскільки кікбоксер Верховен у другому поєдинку на профі-рингу отримав шанс битися за пояс чемпіона світу.

Наприклад, колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі вважає, що Усик повинен битися з боксерами, як-от Кабаєл, які заслужили шанс поборотися за титул. Його думку підтримав ексчемпіон світу Лоуренс Околі, який розкритикував рішення WBC санкціонувати бій.

У вівторок, 10 березня, Усик заявив, що проведе три поєдинки та завершить кар'єру. У список наступних суперників він не включив Кабаєла, хоча раніше WBC звернулася до українця з вимогою провести обов'язковий захист проти Агіта.

