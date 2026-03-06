До критики приєднався колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі, який висловив різку думку. Про це повідомляє Boxing Scene.

Чому Маліньяджі критикує Усика?

Колишній боксер назвав "диким" рішення Світової боксерської ради (WBC) санкціонувати зустріч бійців за титул чемпіона світу.

Немає жодної причини санкціонувати це як титульний поєдинок. Це божевілля та ганьба для боксу,

– заявив Маліньяджі.

45-річний спортсмен підкреслив, що Усик, як чемпіон, також несе відповідальність. На його думку, українець повинен постійно битися з найкращими боксерами, а не давати шанс на титул Верховену, для якого це буде тільки другий бій за правилами боксу. Маліньяджі додав, що нідерландець не заслуговує на цей поєдинок.

Боксер заявив, що претендент на титул WBC Агіт Кабаєл чи переможець бою Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа більш достойні бою з Усиком, аніж Верховен.

Це не виставковий бій – Верховен лізе без черги. Усик завжди був настільки "чистим" і завжди робив так багато позитивного для боксу – він був взірцем. Погоджуючись на це, як чемпіон, він стає частиною проблеми,

– заявив Маліньяджі.

Усик – Верховен: більше контексту