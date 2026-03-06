До критики приєднався колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі, який висловив різку думку. Про це повідомляє Boxing Scene.
Чому Маліньяджі критикує Усика?
Колишній боксер назвав "диким" рішення Світової боксерської ради (WBC) санкціонувати зустріч бійців за титул чемпіона світу.
Немає жодної причини санкціонувати це як титульний поєдинок. Це божевілля та ганьба для боксу,
– заявив Маліньяджі.
45-річний спортсмен підкреслив, що Усик, як чемпіон, також несе відповідальність. На його думку, українець повинен постійно битися з найкращими боксерами, а не давати шанс на титул Верховену, для якого це буде тільки другий бій за правилами боксу. Маліньяджі додав, що нідерландець не заслуговує на цей поєдинок.
Боксер заявив, що претендент на титул WBC Агіт Кабаєл чи переможець бою Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа більш достойні бою з Усиком, аніж Верховен.
Це не виставковий бій – Верховен лізе без черги. Усик завжди був настільки "чистим" і завжди робив так багато позитивного для боксу – він був взірцем. Погоджуючись на це, як чемпіон, він стає частиною проблеми,
– заявив Маліньяджі.
Усик – Верховен: більше контексту
Про так званий бій-кросовер між Усиком і кікбоксером Верховеном офіційно оголосили 27 лютого. Спортсмени зустрінуться 23 травня у єгипетській Гізі, повідомляє The Ring.
Спершу Світова боксерська рада планувала виготовити для поєдинку церемоніальний пояс. Але згодом в організації ухвалили рішення, що на кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC, який з 2024 року належить Усику.
WBC схвалила добровільний захист звання чемпіона світу для 39-річного українця. У випадку перемоги на Усика чекає обов'язковий поєдинок проти непереможного Кабаєла.
Низка боксерів та експертів критикують майбутній поєдинок за те, що Верховен отримав шанс здобути титул вже у другому поєдинку в боксі, коли чимало спортсменів довго чекають на таку можливість.
Наприклад, колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Лоуренс Околі в інтерв'ю talkSPORT Boxing назвав безглуздим рішення WBC санкціонувати бій за титул чемпіона світу.
На захист поєдинку став головний редактор популярного ресурсу The Ring Майк Коппінджер. На його думку, чемпіон світу з України заслужив обирати те, як закінчувати кар'єру.