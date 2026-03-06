Опетая заявив, що хотів би провести бій проти володаря титулів WBC, WBA та IBF Усика. Про це повідомляє Seconds Out.
Що Опетая сказав про бій з Усиком?
30-річний спортсмен з Австралії видав кілька компліментів українцю, зокрема назвав його найкращим надважковаговиком світу та великим бійцем.
Я б точно прийняв (бій з Усиком – 24 Канал), з усією повагою, я б дуже хотів опинитися в рингу проти такого, як він,
– заявив Джей.
Опетая високо оцінив боксерські навички 39-річного Усика, згадавши перемоги українця проти зірок надважкої ваги, а також період домінування у крузервейті – першій важкій вазі.
"Я завжди відчував, що я трохи нижче, але досить близько – буквально на пару років позаду. Але тепер я тут, і якщо такий бій відбудеться…" – сказав Опетая.
Зазначимо, що 8 березня Джей проведе бій з американським боксером Брендоном Глентоном у рамках Zuffa Boxing 04.
Що відомо про наступний бій Опетаї?
8 березня Опетая у бою проти Глентона дебютує на шоу Zuffa Boxing, яке заснували генеральний директор UFC Дейна Вайт та інвестор Туркі Аль-Шейх. Переможець поєдинку стане першим чемпіоном в історії організації.
Водночас титул IBF, який належить австралійцю, не буде на кону поєдинку, оскільки це заборонила Міжнародна боксерська федерація (IBF). Спортсмен володіє титулом чемпіона IBF з 2022 року.
За даними BoxRec, на рахунку австралійця 29 перемог, з яких 23 були здобуті нокаутом. Раніше Опетая стверджував, що зацікавлений у поєдинку з Усиком. Ба більше, колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс висловив впевненість, що Опетая переможе українця.
Зазначимо, що наступний бій Усика відбудеться 23 травня у Єгипті проти кікбоксера Ріко Верховена. В інтерв'ю ютуб-канал USYK17 Усик заявив, що планує піти з боксу через півтора року, а також знає чітку дату, коли це відбудеться.