Опетая заявив, що хотів би провести бій проти володаря титулів WBC, WBA та IBF Усика. Про це повідомляє Seconds Out.

Що Опетая сказав про бій з Усиком?

30-річний спортсмен з Австралії видав кілька компліментів українцю, зокрема назвав його найкращим надважковаговиком світу та великим бійцем.

Я б точно прийняв (бій з Усиком – 24 Канал), з усією повагою, я б дуже хотів опинитися в рингу проти такого, як він,

– заявив Джей.

Опетая високо оцінив боксерські навички 39-річного Усика, згадавши перемоги українця проти зірок надважкої ваги, а також період домінування у крузервейті – першій важкій вазі.

"Я завжди відчував, що я трохи нижче, але досить близько – буквально на пару років позаду. Але тепер я тут, і якщо такий бій відбудеться…" – сказав Опетая.

Зазначимо, що 8 березня Джей проведе бій з американським боксером Брендоном Глентоном у рамках Zuffa Boxing 04.

Прогноз букмекера

Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Джей Опетая – 1,06, Брендон Глентон – 8,00. Перемога Опетаї нокаутом – коефіцієнт 1,68 та 13,00 на ідентичну перемогу Глентона.

*Коефіцієнти подані станом на 09:30 06.03.2026

Що відомо про наступний бій Опетаї?