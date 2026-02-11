Чемпіон світу за версією IBF Опетая проведе бій проти Брендона Глентона. Поєдинок відбудеться під егідою Zuffa Boxing, повідомили в промоушені.

Що відомо про бій Опетаї?

Це буде перший в історії чемпіонський титул Zuffa у важкій вазі. Поєдинок запланований на 8 березня 2026 року.

Що таке Zuffa Boxing? Це компанія з просування професійного боксу, заснована генеральним директором UFC Даною Вайтом і головою Генерального управління розваг Туркі Аль-Шейхом.

У лютому Everything Boxing інформувало, що Zuffa Boxing дозволить Опетаї об'єднувати титули.

Хто такий Опетая?