Чемпіон світу за версією IBF Опетая проведе бій проти Брендона Глентона. Поєдинок відбудеться під егідою Zuffa Boxing, повідомили в промоушені.
Що відомо про бій Опетаї?
Це буде перший в історії чемпіонський титул Zuffa у важкій вазі. Поєдинок запланований на 8 березня 2026 року.
Що таке Zuffa Boxing? Це компанія з просування професійного боксу, заснована генеральним директором UFC Даною Вайтом і головою Генерального управління розваг Туркі Аль-Шейхом.
У лютому Everything Boxing інформувало, що Zuffa Boxing дозволить Опетаї об'єднувати титули.
Хто такий Опетая?
- 30-річний Опетая виступає у першій важкій вазі, в якій з 2022 року є чемпіоном світу по лінії IBF. За даними BoxRec, на рахунку австралійця 29 перемог, з яких 23 були здобуті нокаутом.
- Попередній раз боксер виходив у ринг на початку грудня 2025 року, коли нокаутував у восьмому раунді німця Гусейна Джинкару.
- Раніше Опетая повідомляв, що планує піднятися у надважку вагу та зацікавлений у поєдинку з Олександром Усиком. Чимало експертів вважають, що австралієць може завдати українцю першої поразки в кар'єрі.
- Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс висловив впевненість, що Опетая здолає Усика.
- Щодо суперника австралійця, то Глентон у попередньому бою здолав американця Маркуса Брауна у Лагосі. У його активі 21 перемога та три поразки.