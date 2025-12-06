Суперником австралійця став німецький боксер Хусейн Джинкара. Поєдинок завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Опетая – Джинкара?

Австралійський боксер з початку поєдинку працював активно, завдаючи, велику кількість ударів. Однак німець все ж зумів у другому раунді двічі влучити у свого опонента та потрясти його двома боковими ударами.

Вже до середини бою 40-річний Джинкара виснажився та почав пропускати майже усі удари Опетаї. У восьмому раунді австралієць завдав влучного лівого хука та нокаутував німця.

Відзначимо, що на кону поєдинку був титул IBF у важкій вазі. Опетая успішно провів захист чемпіонського титулу.

Опетая нокаутував Джинкару: дивіться відео

