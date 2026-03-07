Напередодні бою Опетаї проти Брендона Глентона федерація повідомила, що відкликає санкціонування добровільного захисту титулу. Боксери зустрінуться вже 8 березня у Лас-Вегасі.

Чому Опетая втратить титул IBF?

Причиною суворого рішення IBF став дебют Джея під егідою Zuffa Boxing. Опетая і Глентон розіграють перший титул чемпіона світу в історії новоствореного промоушину.

В організації нагадали, що залишають за собою право санкціонувати титульні бої спільно з іншими організаціями лише в тому випадку, якщо вони дотримуються тих самих обов'язкових правил, що й IBF.

Несанкціонований поєдинок – це бій, який IBF офіційно не затвердила або санкціонування якого було офіційно відкликано. Якщо чемпіон бере участь у несанкціонованому поєдинку в межах своєї вагової категорії, титул оголошується вакантним, незалежно від того, виграє чи програє чемпіон цю битву,

– йдеться у поясненні.

Таким чином Опетая у будь-якому випадку втратить чемпіонський пояс за версією IBF, який утримує з 2022 року.

Що відомо про Опетаю?