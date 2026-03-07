Напередодні бою Опетаї проти Брендона Глентона федерація повідомила, що відкликає санкціонування добровільного захисту титулу. Боксери зустрінуться вже 8 березня у Лас-Вегасі.
Чому Опетая втратить титул IBF?
Причиною суворого рішення IBF став дебют Джея під егідою Zuffa Boxing. Опетая і Глентон розіграють перший титул чемпіона світу в історії новоствореного промоушину.
В організації нагадали, що залишають за собою право санкціонувати титульні бої спільно з іншими організаціями лише в тому випадку, якщо вони дотримуються тих самих обов'язкових правил, що й IBF.
Несанкціонований поєдинок – це бій, який IBF офіційно не затвердила або санкціонування якого було офіційно відкликано. Якщо чемпіон бере участь у несанкціонованому поєдинку в межах своєї вагової категорії, титул оголошується вакантним, незалежно від того, виграє чи програє чемпіон цю битву,
– йдеться у поясненні.
Таким чином Опетая у будь-якому випадку втратить чемпіонський пояс за версією IBF, який утримує з 2022 року.
Що відомо про Опетаю?
Як свідчать дані сайту BoxRec, на рахунку австралійця 29 перемог на професійному рингу, з яких 23 були здобуті нокаутом.
Раніше Опетая стверджував, що зацікавлений у поєдинку з Олександром Усиком. Нещодавно він підтвердив, що хотів би розділити ринг з непереможним українцем, який утримує три титули чемпіона у надважкій вазі.
Що цікаво, колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс, який кілька років тому програв Усику, висловив впевненість, що Опетая переможе українця.
Додамо, що наступний бій Усика відбудеться 23 травня у Єгипті проти кікбоксера Ріко Верховена. Також в інтерв'ю ютуб-канал USYK17 українець заявив, що планує піти з боксу через півтора року.