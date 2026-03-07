Накануне боя Опетаи против Брэндона Глентона федерация сообщила, что отзывает санкционирование добровольной защиты титула. Боксеры встретятся уже 8 марта в Лас-Вегасе.

Почему Опетая потеряет титул IBF?

Причиной строгого решения IBF стал дебют Джея под эгидой Zuffa Boxing. Опетая и Глентон разыграют первый титул чемпиона мира в истории новосозданного промоушена.

В организации напомнили, что оставляют за собой право санкционировать титульные бои совместно с другими организациями лишь в том случае, если они придерживаются тех же обязательных правил, что и IBF.

Несанкционированный поединок – это бой, который IBF официально не утвердила или санкционирование которого было официально отозвано. Если чемпион участвует в несанкционированном поединке в пределах своей весовой категории, титул объявляется вакантным, независимо от того, выиграет или проиграет чемпион эту битву,

– говорится в объяснении.

Таким образом Опетая в любом случае потеряет чемпионский пояс по версии IBF, который удерживает с 2022 года.

Что известно об Опетае?