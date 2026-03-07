Накануне боя Опетаи против Брэндона Глентона федерация сообщила, что отзывает санкционирование добровольной защиты титула. Боксеры встретятся уже 8 марта в Лас-Вегасе.
Смотрите также "Может быть что-то подобное": легендарный тренер прогнозирует неприятности для Усика в бою с Верховеном
Почему Опетая потеряет титул IBF?
Причиной строгого решения IBF стал дебют Джея под эгидой Zuffa Boxing. Опетая и Глентон разыграют первый титул чемпиона мира в истории новосозданного промоушена.
В организации напомнили, что оставляют за собой право санкционировать титульные бои совместно с другими организациями лишь в том случае, если они придерживаются тех же обязательных правил, что и IBF.
Несанкционированный поединок – это бой, который IBF официально не утвердила или санкционирование которого было официально отозвано. Если чемпион участвует в несанкционированном поединке в пределах своей весовой категории, титул объявляется вакантным, независимо от того, выиграет или проиграет чемпион эту битву,
– говорится в объяснении.
Таким образом Опетая в любом случае потеряет чемпионский пояс по версии IBF, который удерживает с 2022 года.
Что известно об Опетае?
Как свидетельствуют данные сайта BoxRec, на счету австралийца 29 побед на профессиональном ринге, из которых 23 были одержаны нокаутом.
Ранее Опетая утверждал, что заинтересован в поединке с Александром Усиком. Недавно он подтвердил, что хотел бы разделить ринг с непобедимым украинцем, который удерживает три титула чемпиона в супертяжелом весе.
Что интересно, бывший чемпион мира Майрис Бриедис, который несколько лет назад проиграл Усику, выразил уверенность, что Опетая победит украинца.
Добавим, что следующий бой Усика состоится 23 мая в Египте против кикбоксера Рико Верховена. Также в интервью ютуб-канал USYK17 украинец заявил, что планирует уйти из бокса через полтора года.