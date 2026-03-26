По информации Code Sports, менеджер чемпиона в тяжелом весе по версиям Zuffa и The Ring Мик Фрэнсис прокомментировал ситуацию. Он заверил, что они не собираются признавать решение Международной боксерской федерации.
Почему команда Опетаи подает в суд?
По словам Фрэнсиса, Джей чрезвычайно тяжело работал ради титула, проливал кровь и рисковал здоровьем, поэтому команда готова обратиться в суд, чтобы обжаловать решение.
Джей слишком тяжело работал ради этого титула. Он проливал за него кровь и ломал кости,
– сказал менеджер.
Фрэнсис добавил, что сначала они не хотели решать вопрос через суд, однако действия организации создали множество проблем для команды, соперников и всех вовлеченных, поэтому теперь юридический путь становится неизбежным.
Терял ли ранее Опетая пояс?
По информации ABC News, Опетая ранее уже лишали пояса IBF: в декабре 2023 года он провел несанкционированный бой в Эр-Рияде против нерейтингового претендента Эллиса Зорро, не входившего в топ-15 рейтинга IBF. В то же время Джей тогда должен был провести обязательную защиту против Майриса Бриедиса.
Вопрос был быстро решен в течение года. Вскоре после победы Опетаи над Зорро нокаутом в первом раунде, боксер согласился на бой с Бриедисом. В мае 2024 года Джей одержал победу, вернув себе старый пояс, который впоследствии успешно защитил пять раз.