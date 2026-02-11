Чемпион мира по версии IBF Опетая проведет бой против Брэндона Глентона. Поединок состоится под эгидой Zuffa Boxing, сообщили в промоушене.

Что известно о бое Опетаи?

Это будет первый в истории чемпионский титул Zuffa в тяжелом весе. Поединок запланирован на 8 марта 2026 года.

Что такое Zuffa Boxing? Это компания по продвижению профессионального бокса, основанная генеральным директором UFC Даной Уайтом и главой Генерального управления развлечений Турки Аль-Шейхом.

В феврале Everything Boxing информировало, что Zuffa Boxing позволит Опетае объединять титулы.

Кто такой Опетая?