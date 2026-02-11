Чемпион мира по версии IBF Опетая проведет бой против Брэндона Глентона. Поединок состоится под эгидой Zuffa Boxing, сообщили в промоушене.
Что известно о бое Опетаи?
Это будет первый в истории чемпионский титул Zuffa в тяжелом весе. Поединок запланирован на 8 марта 2026 года.
Что такое Zuffa Boxing? Это компания по продвижению профессионального бокса, основанная генеральным директором UFC Даной Уайтом и главой Генерального управления развлечений Турки Аль-Шейхом.
В феврале Everything Boxing информировало, что Zuffa Boxing позволит Опетае объединять титулы.
Кто такой Опетая?
- 30-летний Опетая выступает в первом тяжелом весе, в котором с 2022 года является чемпионом мира по линии IBF. По данным BoxRec, на счету австралийца 29 побед, из которых 23 были одержаны нокаутом.
- Предыдущий раз боксер выходил в ринг в начале декабря 2025 года, когда нокаутировал в восьмом раунде немца Гусейна Джинкару.
- Ранее Опетая сообщал, что планирует подняться в супертяжелый вес и и заинтересован в поединке с Александром Усиком. Многие эксперты считают, что австралиец может нанести украинцу первое поражение в карьере.
- Бывший чемпион мира Майрис Бриедис выразил уверенность, что Опетая одолеет Усика.
- Что касается соперника австралийца, то Глентон в предыдущем бою одолел американца Маркуса Брауна в Лагосе. В его активе 21 победа и три поражения.