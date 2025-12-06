Соперником австралийца стал немецкий боксер Хусейн Джинкара. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.

Как завершился бой Опетая – Джинкара?

Австралийский боксер с начала поединка работал активно, нанося, большое количество ударов. Однако немец все же сумел во втором раунде дважды попасть в своего оппонента и потрясти его двумя боковыми ударами.

Уже к середине боя 40-летний Джинкара истощился и начал пропускать почти все удары Опетаи. В восьмом раунде австралиец нанес точный левый хук и нокаутировал немца.

Отметим, что на кону поединка был титул IBF в тяжелом весе. Опетая успешно провел защиту чемпионского титула.

Опетая нокаутировал Джинкару: смотрите видео

В минувшие выходные Хьюи Фьюри досрочно победил Майкла Уэбстера. Соперник британского боксера отказался продолжать поединок.

Что известно об Опетае?