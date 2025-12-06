Соперником австралийца стал немецкий боксер Хусейн Джинкара. Поединок завершился досрочно, сообщает 24 канал.
Как завершился бой Опетая – Джинкара?
Австралийский боксер с начала поединка работал активно, нанося, большое количество ударов. Однако немец все же сумел во втором раунде дважды попасть в своего оппонента и потрясти его двумя боковыми ударами.
Уже к середине боя 40-летний Джинкара истощился и начал пропускать почти все удары Опетаи. В восьмом раунде австралиец нанес точный левый хук и нокаутировал немца.
Отметим, что на кону поединка был титул IBF в тяжелом весе. Опетая успешно провел защиту чемпионского титула.
Опетая нокаутировал Джинкару: смотрите видео
В минувшие выходные Хьюи Фьюри досрочно победил Майкла Уэбстера. Соперник британского боксера отказался продолжать поединок.
Что известно об Опетае?
Австралийский боксер за свою карьеру до встречи с Джинкарой провел 28 поединков. Победа над немцем стала для Опетаи 29-й за все время выступлений в профессиональном ринге.
В двух прошлых поединках Опетая одержал не менее яркие победы. В июне 2025 года он нокаутировал Клаудио Скео, а в январе этого года досрочно одолел Дэвида Ниику.
Отметим, что австралийского боксера связывали с Усиком. Вероятно, бой Опетаи с украинцем может состояться, ведь сам боец уже говорил о переходе в супертяжелый дивизион в будущем.