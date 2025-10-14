Джей Опетая узнал имя следующего соперника. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BoxingScene.

С кем будет драться Опетая?

Джей Опетая будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелой весовой категории. Поединок состоится 6 декабря в Австралии.

Соперником австралийского боксера будет Хусейн Джинкара. Для Опетая этот бой станет 29 в профессиональном ринге.

Отметим, что Джей Опетая в интервью The Ring высказался о бое с Хусейном Джинкара. Австралиец рад, что они смогут провести поединок, который сорвался в январе.

Приятно снова быть на ринге. Конечно, мы хотим объединительных боев, но нас снова сорвался поединок. Но у нас есть работа. Я все еще стремлюсь стать абсолютным чемпионом мира. Поэтому нам нужно сделать свое дело 6 декабря. Каждый бой и каждый шаг на ринге – это для меня заявление. Это война,

– сказал Опетая.

Ранее Опетая говорил, что хочет повторить путь Усика. Австралиец намерен стать абсолютным чемпионом мира и перейти в супертяжи.

Что известно об Опетае?