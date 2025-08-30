В боксерском сообществе активно обсуждают будущее Александра Усика после реванша против Даниэля Дюбуа. Майрис Бриедис назвал идеального соперника для абсолютного чемпиона мира, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News+.

Читайте также "Еще пять боев": боксер из команды Усика высказался о будущем "Короля хевивейта"

С кем должен подраться Усик?

Бывший чемпион мира из Латвии высказался относительно следующего поединка Александра Усика. Майрис Бриедис хотел бы, чтобы украинский боксер встретился с Джеем Опетаей в очном противостоянии.

Экс-боксер заявил, что это будет большой бой для всего сообщества. Бриедис также считает, что Турки Аль аш-Шейху под силу организовать поединок между "Королем хевивейта" и австралийцем.

Это был бы один из сильнейших поединков. Я дрался с Джеем, я дрался с Усиком, они оба боксеры высочайшего уровня. Оба парня – левши. Это было бы здорово. Ради этого поединка я бы не спал всю ночь, чтобы дождаться его,

– сказал Бриедис.

Напомним, что Александр Усик с 2019 года выступает в хевивейте. Поэтому чтобы поединок состоялся украинский боксер должен опуститься в крузервейт или же Джей Опетая должен подняться в супертяжелый вес.

Ранее сообщалось о том, что бой Александр Усик – Джозеф Паркер может не состояться по определенным причинам.