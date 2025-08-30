У боксерській спільноті активно обговорюють майбутнє Олександра Усика після реваншу проти Даніеля Дюбуа. Майріс Брієдіс назвав ідеального суперника для абсолютного чемпіона світу, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News+.

Читайте також "Ще п'ять боїв": боксер з команди Усика висловився про майбутнє "Короля хевівейту"

З ким повинен побитися Усик?

Колишній чемпіон світу з Латвії висловився щодо наступного поєдинку Олександра Усика. Майріс Брієдіс хотів би, щоб український боксер зустрівся з Джеєм Опетаєю в очному протистоянні.

Ексбоксер заявив, що це буде великий бій для усієї спільноти. Брієдіс також вважає, що Туркі Аль аш-Шейху під силу організувати поєдинок між "Королем хевівейту" та австралійцем.

Це був би один із найсильніших поєдинків. Я бився з Джеєм, я бився з Усиком, вони обидва боксери найвищого рівня. Обидва хлопці – шульги. Це було б чудово. Заради цього поєдинку я б не спав усю ніч, щоб дочекатися його,

– сказав Брієдіс.

Нагадаємо, що Олександр Усик з 2019 року виступає у хевівейті. Тому щоб поєдинок відбувся український боксер повинен опуститися у крузервейт або ж Джей Опетая повинен піднятись у надважку вагу.

Раніше повідомляли про те, що бій Олександр Усик – Джозеф Паркер може не відбутися з певних причин.