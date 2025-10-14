Джей Опетая дізнався ім'я наступного суперника. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.

З ким битиметься Опетая?

Джей Опетая захищатиме титул чемпіона світу за версією IBF у важкій ваговій категорії. Поєдинок відбудеться 6 грудня в Австралії.

Суперником австралійського боксера буде Хусейн Джинкара. Для Опетая цей бій стане 29 у професійному ринзі.

Відзначимо, що Джей Опетая в інтерв'ю The Ring висловився про бій з Хусейном Джинкара. Австралієць радий, що вони зможуть провести поєдинок, який зірвався у січні.

Приємно знову бути на рингу. Звичайно, ми хочемо об’єднавчих боїв, але нас знову зірвався поєдинок. Але у нас є робота. Я все ще прагну стати абсолютним чемпіоном світу. Тож нам потрібно зробити свою справу 6 грудня. Кожен бій і кожен крок на рингу – це для мене заява. Це війна,

– сказав Опетая.

Раніше Опетая говорив, що хоче повторити шлях Усика. Австралієць має наміри стати абсолютним чемпіоном світу та перейти в супертяжі.

Що відомо про Опетаю?