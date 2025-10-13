Ентоні Джошуа ще не визначився з наступним суперником. Проте британець отримав виклик на бій від відомого італійського боксера, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Хто кинув виклик Джошуа?

Гвідо Віанелло кинув виклик Ентоні Джошуа після перемоги над Алексісом Баррієрою. Італійський боксер заявив, що суперник нічого йому не зробив та висловив розчарування, сподіваючись, що його наступний бій буде краще.

Тепер я хочу велике ім'я. Хочете знати яке? Ентоні Джошуа. Так, я хочу з ним битись. Хочу, щоб він стояв переді мною в Колізеї. Давай поб'ємось тут, у Римі, або в Лондоні – неважливо. Мені вже 31 і я не маю часу на роздуми – треба перемагати зараз,

– сказав Віанелло.

Раніше Джонні Нельсон в інтерв'ю talkSPORT порадив Ентоні Джошуа завершити кар'єру. Легенда боксу заявив, що британцю немає вже чого доводити та він заробив чимало грошей, тому йому варто піти.

