Легендарний український тренер з боксу Дмитро Сосновський у коментарі NV.ua поділився думкою про бій. Він сказав, чи зможе Верховен нав'язати боротьбу Усику на рингу.

Який прогноз на бій Усик – Верховен?

Сосновський вважає, що кікбоксер може створити конкуренцію непереможному українцю. За його словами, важливою буде форма 39-річного Усика.

Він (Усик – 24 Канал) відрізняється від себе у попередніх поєдинках. Тоді він був у хорошій формі, у хорошій кондиції, мав хорошу швидкість, був добре підготовлений функціонально, добре дихав. Якщо він буде у такій самій формі, то, думаю, повинен впоратися,

– сказав Сосновський і додав, що команда українця підготовлена до бою.

Колишній тренер збірної України пригадав, що у 2018 році Усик бився проти Майріса Брієдіса, який мав досвід у кікбоксингу. Хоча українець і виграв, але бій був досить напруженим.

"Брієдіс зміг конкурувати, і вийшов дуже цікавий бій. Тому й тут може бути щось подібне. Тим більше це такий спорт, де все може змінитися за секунду – через одну помилку, через один пропущений удар або невчасний захист. Тобто поєдинок може перевернутися з ніг на голову", – вважає Сосновський.

Резюмуючи, тренер заявив, що Усик має бути добре підготовлений і виграє бій.

Прогноз букмекера

Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Олександр Усик – 1,03, Ріко Верховен – 9,50.

*Коефіцієнти подані станом на 18:14 06.03.2026

Усик – Верховен: деталі про бій