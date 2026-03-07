Легендарний український тренер з боксу Дмитро Сосновський у коментарі NV.ua поділився думкою про бій. Він сказав, чи зможе Верховен нав'язати боротьбу Усику на рингу.
Дивіться також Боксер, якому приписують перемогу над Усиком, хоче бою з українцем
Який прогноз на бій Усик – Верховен?
Сосновський вважає, що кікбоксер може створити конкуренцію непереможному українцю. За його словами, важливою буде форма 39-річного Усика.
Він (Усик – 24 Канал) відрізняється від себе у попередніх поєдинках. Тоді він був у хорошій формі, у хорошій кондиції, мав хорошу швидкість, був добре підготовлений функціонально, добре дихав. Якщо він буде у такій самій формі, то, думаю, повинен впоратися,
– сказав Сосновський і додав, що команда українця підготовлена до бою.
Колишній тренер збірної України пригадав, що у 2018 році Усик бився проти Майріса Брієдіса, який мав досвід у кікбоксингу. Хоча українець і виграв, але бій був досить напруженим.
"Брієдіс зміг конкурувати, і вийшов дуже цікавий бій. Тому й тут може бути щось подібне. Тим більше це такий спорт, де все може змінитися за секунду – через одну помилку, через один пропущений удар або невчасний захист. Тобто поєдинок може перевернутися з ніг на голову", – вважає Сосновський.
Резюмуючи, тренер заявив, що Усик має бути добре підготовлений і виграє бій.
Прогноз букмекера
Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Олександр Усик – 1,03, Ріко Верховен – 9,50.
*Коефіцієнти подані станом на 18:14 06.03.2026
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Усик – Верховен: деталі про бій
- Як інформує журнал The Ring, так званий бій-кросовер між Усиком і Верховеном відбудеться 23 травня. Для українця це перший бій з 19 липня 2025 року, коли він нокаутував Даніеля Дюбуа і повернув собі статус абсолютного чемпіона світу.
- Для 36-річного Верховена зустріч з Усиком буде тільки другим поєдинком за правилами боксу. Досі єдиний бій нідерландця відбувся у далекому 2014 році. Утім, як кікбоксер Верховен досяг неабияких висот, зокрема 12 років був чемпіоном світу.
- Спершу Світова боксерська рада ухвалила рішення, що на кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC, який з 2024 року належить Усику. Хоча спершу організація планувала виготовити для поєдинку церемоніальний пояс.
- У випадку перемоги на Усика чекає обов'язковий поєдинок проти непереможного німця Агіта Кабаєла.
- Боксерська спільнота розділилася у думках щодо бою через те, що Верховен отримав шанс здобути титул вже у другому поєдинку в боксі. Частина експертів критикують майбутній поєдинок, а також Усика.