В Австралії прихильники боксу побачили битву непереможних досі боксерів. Однак того вечора боксу один із них зазнав дебютної поразки.

Цікаво Усик зізнався, чи прокручує у голові майбутній реванш із Дюбуа

Амбіції Опетаї

Італієць Клаудіо Скуео був нокаутований Джеєм Опетаєю у 5-му раунді. Австралійський чемпіон світу руйнівним правим хуком сколихнув суперника, який не зміг більше продовжити бій.

Рефері зафіксував дострокову перемогу чинного чемпіона світу за версією IBF. Опетая оформив свою 28-му перемогу у професіоналах (22 – нокаутом). Джей досі не знає смаку поразок.

Після цієї перемоги Опетая заговорив про майбутнє зміну дивізіону. Джей хоче із часом підійнятись у ваговій категорії. Австралійський боксер заговорив про можливу битву із Олександром Усиком, кар'єра якого перебуває вже на зорі, повідомляє 24 Канал із посиланням на DAZN.

Я хочу піднятися в суперважкий дивізіон, але не зараз. Спершу я хочу провести об'єднавчий поєдинок у крузервейті, а після цього рухатися вище. Усик? Звичайно, мені цікаво провести з ним бій у суперважкому дивізіоні. Спробуємо зробити це, але спершу кожен з нас має бої в супертяжах і крузервійті відповідно,

– заявив Опетая.

Цікаво, що раніше була інформація, що Усик роздумує над повернення у крузервейт, де він міг зустрітись із Джеєм. Натомість наразі Олександр готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, який запланований на 19 липня 2025 року. Їх друге протистояння відбудеться на лондонському стадіоні "Вемблі". Цей двобій може стати одним із останніх у кар'єрі "Українського Кота".