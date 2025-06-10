Олександр Усик зізнався, що не заглядає у майбутнє та не уявляє, як відбуватиметься його реванш проти Даніеля Дюбуа. Український боксер розповів, що він та його команда зробити усе – спаринги, фізичну підготовку та відмінний тренувальний процес, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Усик не візуалізує майбутній реванш із Дюбуа

Український чемпіон світу прокоментував місце проведення реваншу проти "Динаміта".

"Коли я був молодим, коли тільки починав кар’єру, я мріяв. Для чого я займаюся боксом? Для великих арен. Такі як "Вемблі", "Тоттенхем". Але тепер це стало реальністю", – сказав Усик.

Олександр додав, що не прокручує у своїй голові майбутній бій проти Дюбуа. Наразі уся увага Усика сконцентрована на тренувальному таборі. Боксер наголосив на присутності синів поруч із ним.

Мій фокус зараз – тільки тренування. Зараз тут мої сини. Я не візуалізую бій. Бо коли я приїду до Лондона, у суботу, коли я вийду в ринг – тоді й почнеться,

– заявив український боксер.

Відзначимо, що реванш проти Дюбуа буде для Усик четвертим поєдинком на території Великої Британії. Раніше Олександр бився на стадіонах "Тоттенхем" та "Манчестер" та "Вемблі". На останній арені українець провів переможний бій проти британця Дерека Чісори (31 жовтня 2020 року).

Нагадаємо, що перший бій між Усиком і Дюбуа залишився за українським боксером. Олександр тріумфував технічним нокаутом у 9-му раунді.