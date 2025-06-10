Александр Усик признался, что не заглядывает в будущее и не представляет, как будет происходить его реванш против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер рассказал, что он и его команда сделать все – спарринги, физическую подготовку и отличный тренировочный процесс, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Усик не визуализирует будущий реванш с Дюбуа

Украинский чемпион мира прокомментировал место проведения реванша против "Динамита".

"Когда я был молодым, когда только начинал карьеру, я мечтал. Для чего я занимаюсь боксом? Для больших арен. Такие как "Уэмбли", "Тоттенхэм". Но теперь это стало реальностью", – сказал Усик.

Александр добавил, что не прокручивает в своей голове предстоящий бой против Дюбуа. Сейчас все внимание Усика сконцентрировано на тренировочном лагере. Боксер отметил присутствие сыновей рядом с ним.

Мой фокус сейчас – только тренировки. Сейчас здесь мои сыновья. Я не визуализирую бой. Потому что когда я приеду в Лондон, в субботу, когда я выйду в ринг – тогда и начнется,

– заявил украинский боксер.

Отметим, что реванш против Дюбуа будет для Усик четвертым поединком на территории Великобритании. Ранее Александр дрался на стадионах "Тоттенхэм" и "Манчестер" и "Уэмбли". На последней арене украинец провел победный бой против британца Дерека Чисоры (31 октября 2020 года).

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа остался за украинским боксером. Александр торжествовал техническим нокаутом в 9-м раунде.