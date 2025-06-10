38-летний украинский боксер признался, насколько часто его оповещают мысли об окончании профессиональной карьеры. Александр Усик не стал называть конкретное количество боев, которые остались в его карьере, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Усик об окончании карьеры

Интересно, что ранее боксер поговаривал о двух поединках, которые ему осталось провести. Одним из которых является реванш против Даниэля Дюбуа, который запланирован на 19 июля 2025 года.

Думаю ли о завершении карьеры? Не очень часто, но иногда да. Сколько боев осталось? Десять! – Нет, ни, ни _COPY2 это неправда. Я не знаю точно. Не могу сказать сейчас, потому что, потому что...,

– ответил Усик.

Также Усик рассматривал трилогию с Тайсоном Фьюри для прощального поединка. Однако для этого нужно вернуть в профи-ринг британца.

Александр уже неоднократно заявлял, что хотел бы закончить свою карьеру на НСК "Олимпийский" в Киеве, но сейчас в Украине до сих пор продолжается кровавая война против России.

Реванш против Дюбуа станет для Усика 24-м боем в профессионалах. В предыдущих встречах украинец одерживал победы (14 – нокаутом). Последний раз Александр выходил в ринг в декабре прошлого года, когда во второй раз победил за год

"Цыганского короля".