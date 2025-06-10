38-річний український боксер зізнався, наскільки часто його сповіщають думки про закінчення професійної кар'єри. Олександр Усик не став називати конкретну кількість боїв, які залишились у його кар'єрі, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Усик про закінчення кар'єри

Цікаво, що раніше боксер поговорював про два поєдинки, які йому залишилось провести. Одним із яких є реванш проти Даніеля Дюбуа, який запланований на 19 липня 2025 року.

Чи думаю про завершення кар'єри? Не дуже часто, але іноді так. Скільки боїв залишилося? Десять! Ні, ні, ні – це неправда. Я не знаю точно. Не можу сказати зараз, тому що, тому що...,

– відповів Усик.

Також Усик розглядав трилогію із Тайсоном Ф'юрі для прощального двобою. Однак для цього потрібно повернути у профі-ринг британця.

Олександр вже неодноразово заявляв, що хотів би закінчити свою кар'єру на НСК "Олімпійський" у Києві, але наразі в Україні досі триває кривава війна проти Росії.

Реванш проти Дюбуа стане для Усика 24-м боєм у професіоналах. У попередніх зустрічах українець здобував перемоги (14 – нокаутом). Востаннє Олександр виходив у ринг у грудні минулого року, коли вдруге переміг за рік

"Циганського короля".