План Дональда Трампа, який запевняв, що припинить війну у перші ж тижні свого президентського терміну, провалився. Росія далі вбиває мирне українське населення, яке просто хоче спокійно жити.

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Усик запросив Трампа до власного будинку

Титулований український боксер звернувся до президента США. Олександр Усик запросив Трампа до власного будинку, аби переночувати бодай одну ніч під ворожими обстрілами. Усик хоче, щоб очільник США відчув на власній шкірі те, що щодня переживають українці, пише 24 Канал із посиланням на BBC.

Рекомендую Дональду Трампу приїхати в Україну. Прожити в моєму будинку лише один тиждень, я йому дам цю можливість. Проживіть в Україні і гляньте, що коїться щовечора. Над моїми будинками летять бомби і ракети. Щоночі. Можливо, досить?

– заявив Усик.

Нагадаємо, що Усик має будинок у селі Ворзель, що у Київській області. Була інформація у ЗМІ, що боксер хоче знести дім після того, як у ньому жили російську окупанти, пошкодивши його. Зараз подружжя Усиків та їх доньки живуть в іншому заміському будинку.

Відзначимо, що Усик активно готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, який запланований на 19 липня 2025 року. Перший двобій залишився за Олександром, який переміг "Динаміта" технічним нокаутом у 9-му раунді у польському Вроцлаві.

Ймовірно, що найближчий поєдинок стане для Усика передостаннім у професійній кар'єрі. Олександр роздумує, аби повішати рукавички на цвях після трилогії із Тайсоном Ф'юрі, якщо той відновить кар'єру боксера. Наразі за його спиною 23 переможні бої (14 – нокаутом).