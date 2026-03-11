У неділю, 8 березня, непереможний Опетая дебютував на шоу скандального промоушину Zuffa Boxing. Напередодні поєдинку Міжнародна боксерська організація (IBF) відкликала санкціонування бою і, як заявив адвокат боксера, є підстави вважати, що це було результатом скоординованої змови, інформує The Ring.

Що відомо про змову проти Опетаї?

Відповідно до листа, який опинився у журналістів Ring Magazine, змова була спрямована на те, щоб "покарати Опетаю за співпрацю з Zuffa Boxing і відлякати інших спортсменів від таких самих дій".

Окрім цього у листі зазначено, що "за сприяння та пособництва інших органів та промоутерів, дії IBF навмисно завдали (або загрожували завдати) значної фінансової та репутаційної шкоди. Боксеру відомо про листування між високопоставленими керівниками, в якому вони фактично визнають існування цієї змови".

Чи втратив Опетая титул IBF?

IBF перед поєдинком Опетаї проти Брендоне Глентона заявила, що австралієць втратить титул, адже бере участь у несанкціонованому поєдинку в межах своєї вагової категорії. В організації пояснили, що у випадку австралійця титул оголошується вакантним, незалежно від того, виграє чи програє він бій.

Однак, як повідомляє BoxingScene, в IBF ще обговорюють, чи буде Опетая позбавлений титулу після того, як здолав Глентона.

Джей Опетая під час пресконференції після бою зробив заяви, що змусили керівництво організації засумніватися в тому, чи був він повністю поінформований своїми радниками щодо рішень, які йому необхідно було прийняти, погоджуючись на поєдинок проти Брендона Глентона. Організація має намір детальніше вивчити це питання,

– йдеться у повідомленні.

Що таке Zuffa Boxing?