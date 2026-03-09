Поєдинок у Лас-Вегасі (США) закінчився перемогою Опетаї одноголосним рішенням суддів. Про це повідомляє Zuffa Boxing.
Як завершився бій Опетая – Глентон?
Від початку поєдинку австралієць віддав супернику центр рингу, а Глентон намагався зробити бій більш силовим. Опетая вразив опонента правим аперкотом у 5 раунді, на що Глентон відповів ударом нижче пояса.
Американець заробив штраф від рефері – хапав суперника за руки. У 8 раунді Глентон знову вдарив нижче поясу та заробив другий штраф.
У чемпіонських раундах рефері оштрафував вже фаворита за постійні клінчі. Опетая вразив Глентона лівим хуком за хвилину до закінчення поєдинку.
Усі троє суддів віддали перемогу Опетаї з однаковим рахунком 119:106. Джей став першим в історії чемпіоном Zuffa Boxing. Однак австралієць має втратити титул IBF, який утримував з 2022 року.
Що далі для Опетаї?
За даними сайту BoxRec, на рахунку австралійця вже 30 перемог на професійному рингу, з яких 23 – нокаутом.
Раніше Опетая неодноразово заявляв, що зацікавлений у поєдинку з Олександром Усиком, який утримує три чемпіонські титули у надважкій вазі. Нещодавно Джей підтвердив, що хотів би провести бій з непереможним українцем.
Ба більше, ексчемпіон світу Майріс Брієдіс, який кілька років тому програв Усику, висловив впевненість, що Опетая переможе українця.
Утім, щоб цей бій відбувся, Опетая має перейти у надважку вагу. Не так давно австралієць висловив готовність до поєдинку з Давідом Бенавідесом, коли Усик зустрінеться 23 травня з Ріко Верховеном.