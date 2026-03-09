Поєдинок у Лас-Вегасі (США) закінчився перемогою Опетаї одноголосним рішенням суддів. Про це повідомляє Zuffa Boxing.

Як завершився бій Опетая – Глентон?

Від початку поєдинку австралієць віддав супернику центр рингу, а Глентон намагався зробити бій більш силовим. Опетая вразив опонента правим аперкотом у 5 раунді, на що Глентон відповів ударом нижче пояса.

Американець заробив штраф від рефері – хапав суперника за руки. У 8 раунді Глентон знову вдарив нижче поясу та заробив другий штраф.

У чемпіонських раундах рефері оштрафував вже фаворита за постійні клінчі. Опетая вразив Глентона лівим хуком за хвилину до закінчення поєдинку.

Фрагмент бою Опетая – Глентон: дивіться відео

Усі троє суддів віддали перемогу Опетаї з однаковим рахунком 119:106. Джей став першим в історії чемпіоном Zuffa Boxing. Однак австралієць має втратити титул IBF, який утримував з 2022 року.

Що далі для Опетаї?