У 5-раундовому титульному поєдинку в легкій вазі перемогу здобув бразилець Олівейра. Як інформує сайт UFC, Чарльз здолав американця одноголосним рішенням суддів.

Дивіться також "Може бути щось подібне": легендарний тренер прогнозує неприємності для Усика у бою з Верховеном

Як Олівейра переміг Голловея?

Перший поєдинок бійців відбувся у 2015 році і завершився достроковою перемогою Макса в стартовому раунді через травму суперника. Цього разу бій пройшов всю дистанцію і завершився розгромною перемогою Чарльза.

Пропустивши кілька прямих в стійці, Чарльз Олівейра сам пішов вперед з ударами з рук, ініціював клінч і легко перевів Голловея у партер. У другому раунді американець відразу відзначився влучанням, після чого Олівейра продовжив тотально домінувати і пробував душити опонента.

У третьому раунді тейкдаун від Чарльза стався трохи пізніше, але теж не змусив себе чекати, і бразилець не випустив Голловея у стійку до самого гонгу. У четвертому – п'ятому раундах все повторилося знову.

Бій завершився очікуваною перемогою Олівейри: від кожного з трьох суддів 50:45. Таким чином, бразилець став новим володарем титулу BMF у легкій вазі.

Олівейра переміг Голловея: дивіться відео

Олівейра здобув другу перемогу поспіль, після того як в жовтні 2025 року задушив у другому раунді Матеуша Гамрота. Голловей у 2025 році провів один бій, перемігши в трилогії Дастіна Пор'є за очками.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що бійці сказали після поєдинку?

У післяматчевому інтерв'ю Джо Рогану Голловей віддав належне супернику і висловив упевненість, що вони проведуть третій бій, інформує vRINGe.

"Ми планували бити і рухатися, але їхній план виявився кращим. Потрібно віддати належне Олівейрі, він приголомшливий боєць і справжній BМF. Іншого я б не хотів", – сказав він.

Олівейра ж після поєдинку звернувся до свого суперника, висловивши йому повагу.

"Я неймовірно тебе поважаю. Ми з тобою відрізняємося від інших хлопців. Ми продаємо свої бої за рахунок іншого. І моя головна гордість – це те, що я б'юся на благо своєї сім'ї, як і ти. Поки інші базікають всяку нісенітницю, ми з тобою виходимо, б'ємося і творимо прекрасні речі заради наших сімей", – заявив Олівейра.