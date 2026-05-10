28-річний Дюбуа зміг вистояти у непростому поєдинку та здобув яскраву перемогу. Про це повідомляє 24 Канал.

Як Дюбуа переміг Вордлі?

Напередодні бою шанси обох боксерів на перемогу були практично рівні з незначним коливанням на користь чемпіона. Уже на перших секундах Вордлі підтвердив, що саме він чемпіон.

Через якусь мить після стартового гонга Фабіо ударом по голові змусив Дюбуа "взяти коліно". Протягом наступних трьох хвилин Даніель зумів відновити паритет, однак у третьому раунді Вордлі знову відправив його на канвас.

Цей момент став переломним у поєдинку, адже чемпіон не зміг дотиснути претендента, після чого Дюбуа почав нарощувати свою перевагу. Боксери викидали багато ударів, частина з яких були вкрай неточні. Але Дюбуа кілька разів точно попав по обличчю Вордлі, внаслідок чого Фабіо почало заливати кров'ю.

Кінцівка поєдинку настала в 11 раунді, коли рефері вирішив зупинити одностороннє побиття Вордлі. Таким чином Дюбуа виграв титул WBO та вдруге у кар'єрі став чемпіоном світу.

