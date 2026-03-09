Глава UFC заявив, що промоутерська компанія збирається підписати контракти з усіма боксерами, хто, на їх думку, має потенціал стати чемпіоном світу або потенційно є найкращим у світі. Про це Вайт сказав у коментарі Fight Hub TV.
Що Дейна Вайт сказав про Усика?
Відповідаючи на питання, чи планує Zuffa Boxing укласти контракт з Шакуром Стівенсоном та Усиком, Вайт відповів: "Так, я збираюся підписати всіх, чорт забирай".
Глава нового промоушину анонсував більшу кількість поєдинків, а також розкритикував чинних промоутерів.
Ми збираємося провести більше боїв цього року. Це виглядало як жарт, коли ми прийшли в цей бізнес. Ці люди (промоутери – 24 Канал) такі невибагливі та такі погані в тому, що вони роблять. Ми можемо насправді провести 44 шоу цього року, як і в UFC,
– сказав Вайт.
Zuffa Boxing – це спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. Окрім Вайта, до керівництва входять голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, гендиректор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан. У лютому компанія повідомила про контракти з 93 боксерами, серед яких двоє українців – Олександр Гвоздик і Сергій Богачук.
Які ризики для Усика має співпраця з Zuffa Boxing?
Наприкінці лютого у ЗМІ з'явилася інформація, що Усик буцімто підписав контракт із Zuffa Boxing. Проте Сергій Лапін, директор команди українця, спростував чутки.
Слід зазначити, що в січні 2026 року, як передає talkSPORT, Лапін заявив, що Zuffa Boxing зацікавлена у підписанні Усика, який улітку 2025 року припинив співпрацю з промоутером Олександром Красюком.
Поява Zuffa Boxing на ринку поступово змінює розподіл сил і ситуацію у професійному боксі. Так, компанія уклала контракт з чемпіоном IBF Джеєм Опетаєю, який 8 березня провів перший бій у новому промоушині.
Напередодні бою австралійця виник скандал. Міжнародна боксерська організація відкликала санкціонування добровільного захисту титулу для Опетаї, внаслідок чого його позбавили поясу чемпіона. Вайт у відповідь на рішення IBF анонсував судові позови.
Низка промоутерів, зокрема Едді Гірн, який відомий співпрацею з Ентоні Джошуа, а також Френк Воррен, який представляє Тайсона Ф'юрі, критикують Zuffa Boxing та їх керівників. Один з конфліктів спричинив боксер Конор Бенн, який перейшов з Matchroom Гірна до Zuffa Boxing.
Водночас Queensberry Promotions Воррена має намір подати позов проти компаній Sela та TKO через недотримання контрактних зобов'язань.