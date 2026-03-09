Глава UFC заявив, що промоутерська компанія збирається підписати контракти з усіма боксерами, хто, на їх думку, має потенціал стати чемпіоном світу або потенційно є найкращим у світі. Про це Вайт сказав у коментарі Fight Hub TV.

Що Дейна Вайт сказав про Усика?

Відповідаючи на питання, чи планує Zuffa Boxing укласти контракт з Шакуром Стівенсоном та Усиком, Вайт відповів: "Так, я збираюся підписати всіх, чорт забирай".

Глава нового промоушину анонсував більшу кількість поєдинків, а також розкритикував чинних промоутерів.

Ми збираємося провести більше боїв цього року. Це виглядало як жарт, коли ми прийшли в цей бізнес. Ці люди (промоутери – 24 Канал) такі невибагливі та такі погані в тому, що вони роблять. Ми можемо насправді провести 44 шоу цього року, як і в UFC,

– сказав Вайт.

Zuffa Boxing – це спільний проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. Окрім Вайта, до керівництва входять голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, гендиректор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті, а також президент WWE Нік Хан. У лютому компанія повідомила про контракти з 93 боксерами, серед яких двоє українців – Олександр Гвоздик і Сергій Богачук.

Які ризики для Усика має співпраця з Zuffa Boxing?