Глава UFC заявил, что промоутерская компания собирается подписать контракты со всеми боксерами, кто, по их мнению, имеет потенциал стать чемпионом мира или потенциально является лучшим в мире. Об этом Уайт сказал в комментарии Fight Hub TV.
Что Дэйна Уайт сказал об Усике?
Отвечая на вопрос, планирует ли Zuffa Boxing заключить контракт с Шакуром Стивенсоном и Усиком, Уайт ответил: "Да, я собираюсь подписать всех, черт возьми".
Глава нового промоушена анонсировал большее количество поединков, а также раскритиковал действующих промоутеров.
Мы собираемся провести больше боев в этом году. Это выглядело как шутка, когда мы пришли в этот бизнес. Эти люди (промоутеры – 24 Канал) такие неприхотливые и такие плохие в том, что они делают. Мы можем на самом деле провести 44 шоу в этом году, как и в UFC,
– сказал Уайт.
Zuffa Boxing – это совместный проект, который создан TKO Boxing Promotions и Sela. Кроме Уайта, в руководство входят глава Генерального управления по вопросам досуга Королевства Саудовская Аравия Турки Аль аш-Шейх, гендиректор и CEO Sela доктор Ракан Алхарти, а также президент WWE Ник Хан. В феврале компания сообщила о контрактах с 93 боксерами, среди которых двое украинцев – Александр Гвоздик и Сергей Богачук.
Какие риски для Усика имеет сотрудничество с Zuffa Boxing?
В конце февраля в СМИ появилась информация, что Усик якобы подписал контракт с Zuffa Boxing. Однако Сергей Лапин, директор команды украинца, опроверг слухи.
Следует отметить, что в январе 2026 года, как передает talkSPORT, Лапин заявил, что Zuffa Boxing заинтересована в подписании Усика, который летом 2025 года прекратил сотрудничество с промоутером Александром Красюком.
Появление Zuffa Boxing на рынке постепенно меняет распределение сил и ситуацию в профессиональном боксе. Так, компания заключила контракт с чемпионом IBF Джеем Опетаей, который 8 марта провел первый бой в новом промоушене.
Накануне боя австралийца возник скандал. Международная боксерская организация отозвала санкционирование добровольной защиты титула для Опетаи, в результате чего его лишили пояса чемпиона. Уайт в ответ на решение IBF анонсировал судебные иски.
Ряд промоутеров, в частности Эдди Хирн, который известен сотрудничеством с Энтони Джошуа, а также Фрэнк Уоррен, представляющий Тайсона Фьюри, критикуют Zuffa Boxing и их руководителей. Один из конфликтов вызвал боксер Конор Бенн, который перешел из Matchroom Горна в Zuffa Boxing.
В то же время Queensberry Promotions Уоррена намерен подать иск против компаний Sela и TKO из-за несоблюдения контрактных обязательств.