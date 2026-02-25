Пока часть промоутеров недовольны появлением на рынке Zuffa Boxing Дэйны Уайта, босс Queensberry возмущен тем, что его не подключили к созданию проекта. Об этом сообщает The Telegraph.

Какой скандал возник в боксе?

Дело в том, что ранее Queensberry Уоррена заключила эксклюзивные контракты с SELA и TKO Boxing – компаниями, которые создали проект Zuffa.

По слухам, вскоре Zuffa дебютирует на британском рынке, причем сделает это на ведущем спортивном канале страны – SkySports. Очевидно, что именно для этой цели им понадобился звездный британский боец Конор Бенн, которого они перехватили у известного промоутера Эдди Хирна.

По данным The Telegraph, Уоррен считает, что созданием Zuffa компании SELA и TKO Boxing нарушили контракты, ранее подписанные с ним.

Босс Queensberry утверждает, что SELA и TKO Boxing заключили сделку за его спиной, "использовали конфиденциальную информацию, нарушили условия индивидуальных контрактов".

Он оценивает ущерб, точнее, упущенную выгоду, – в 1 миллиард долларов.

Как пишет издание, Уоррен сперва попытается уладить вопрос, обратившись к SELA и TKO. Если не получится, тогда будет подан иск в Высокий суд Англии.

Что такое Zuffa Boxing? Это компания по продвижению профессионального бокса, основанная генеральным директором UFC Даной Уайтом и главой Генерального управления развлечений Турки Аль-Шейхом.

Кто из украинцев выступает в Zuffa Boxing?

Промоутерская компания Zuffa Boxing сообщила, что уже подписала контракты с 93 боксерами. Среди них двое украинцев – Сергей Богачук и Александр Гвоздик.

Оба 2 февраля провели первые поединки под эгидой Zuffa Boxing:

Гвоздик сенсационно проиграл Радивое Калайджичу. После того, как серб побывал в двух нокдаунах, он смог нокаутировать украинца в 7 раунде. Из-за тяжелого нокаута Гвоздик отстранен от бокса до апреля.

Богачук одолел россиянина Раджаба Бутаева решением судей. Боксер из Винницы также получил временное отстранение от боев.

Самым звездным бойцом Zuffa Boxing может стать Александр Усик. Как писало talkSPORT, 39-летний украинец провел переговоры с Уайтом относительно возможного перехода в промоутерскую компанию.

Сергей Лапин, директор команды боксера, подтвердил информацию об интересе и диалоге между сторонами, но подробности сейчас не разглашаются.