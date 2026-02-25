Пока часть промоутеров недовольны появлением на рынке Zuffa Boxing Дэйны Уайта, босс Queensberry возмущен тем, что его не подключили к созданию проекта. Об этом сообщает The Telegraph.

Какой скандал возник в боксе?

Дело в том, что ранее Queensberry Уоррена заключила эксклюзивные контракты с SELA и TKO Boxing – компаниями, которые создали проект Zuffa.

По слухам, вскоре Zuffa дебютирует на британском рынке, причем сделает это на ведущем спортивном канале страны – SkySports. Очевидно, что именно для этой цели им понадобился звездный британский боец Конор Бенн, которого они перехватили у известного промоутера Эдди Хирна.

По данным The Telegraph, Уоррен считает, что созданием Zuffa компании SELA и TKO Boxing нарушили контракты, ранее подписанные с ним.

Босс Queensberry утверждает, что SELA и TKO Boxing заключили сделку за его спиной, "использовали конфиденциальную информацию, нарушили условия индивидуальных контрактов".

Он оценивает ущерб, точнее, упущенную выгоду, – в 1 миллиард долларов.

Как пишет издание, Уоррен сперва попытается уладить вопрос, обратившись к SELA и TKO. Если не получится, тогда будет подан иск в Высокий суд Англии.

Что такое Zuffa Boxing? Это компания по продвижению профессионального бокса, основанная генеральным директором UFC Даной Уайтом и главой Генерального управления развлечений Турки Аль-Шейхом.

Кто из украинцев выступает в Zuffa Boxing?

Промоутерская компания Zuffa Boxing сообщила, что уже подписала контракты с 93 боксерами. Среди них двое украинцев – Сергей Богачук и Александр Гвоздик.

Оба 2 февраля провели первые поединки под эгидой Zuffa Boxing:

Самым звездным бойцом Zuffa Boxing может стать Александр Усик. Как писало talkSPORT, 39-летний украинец провел переговоры с Уайтом относительно возможного перехода в промоутерскую компанию.

Сергей Лапин, директор команды боксера, подтвердил информацию об интересе и диалоге между сторонами, но подробности сейчас не разглашаются.