Юрк дал интервью Boxing Now, где поделился опытом своих спаррингов с Усиком. Он рассказал, как проходили тренировки и подготовка к бою в 2024 году.

Смотрите также Усик рассматривает план "Б" из-за войны на Ближнем Востоке – о чем речь

Что сказал Юрк об Усике?

Немецкий боксер поделился, что спарринги с Усиком были настоящим испытанием.

В этих спаррингах можно получить повреждения мозга. Но все нормально, ты учишься у лучших. Он мастер, а я – ученик,

– сказал боксер.

Боксер отметил, что наблюдал за карьерой Усика еще с олимпийских выступлений, первых профессиональных боев и периода работы с Василием Ломаченко.

Когда ты с ним на ринге, думаешь: "Как он может быть настолько хорошим?". Ты провел три-четыре раунда и просто умер от усталости – а он проводит 15 раундов,

– поделился Юрк.

Последний спарринг между ними состоялся в 2024 году перед вторым боем Усика против Тайсона Фьюри.

Юрк прокомментировал потенциальное включение его в список спарринг-партнеров для боя Усика против Рико Верховена.

Думаю, они выберут других бойцов. Верховен – чемпион по кикбоксингу, имеет кикбоксерские навыки, а я – боксер очень техничный,

– поделился немец.

