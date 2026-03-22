Как известно, бой Усика и Верховена должен состояться 23 мая в Гизе (Египет). В эфире Суспільне Спорт боксер заявил, что команда рассматривает запасной план на случай непредвиденных обстоятельств.
Что Усик сказал о бое с Верховеном?
Боксер добавил, что не думает об организации предстоящего поединка, а сосредоточен на тренировке.
Команда 100 процентов рассматривает план "Б" – и та, которая организовывает, и моя команда. Но я вообще об этом не думаю, я знаю, что мне надо выполнять тренировки. Но если что-то происходит, то команда мне говорит, и я воспринимаю это нормально, не нервничаю, у меня нет "Why???", я говорю: "ОК", просто иду молюсь Господу Богу, и все,
– сказал спортсмен.
Несмотря на то, что следующим соперником Усика будет кикбоксер, украинец заверил, что не изменил подготовку. Боксер отметил, что серьезно готовится как и к любому другому сопернику.
Что известно о следующем бое Усика?
Верховен стал соперником Усика после того, как отказался от титула чемпиона Glory в кикбоксинге. Более того, Рико даже не подписал контракт с UFC.
Зато 39-летний Усик планировал поединок с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером, однако встреча сорвалась и американец проведет бой против Дерека Чисоры уже 4 апреля.
В конце февраля о бое Усик – Верховен объявили официально: на кону поединка будет титул WBC, который добровольно будет защищать украинец. Сергей Лапин, директор команды Усика, рассказал, что сейчас решают судьбу других поясов, принадлежащих его клиенту.
По данным BoxRec, для Усика это будет 25 бой на профи-ринге: все предыдущие он выиграл. Что касается Верховена, то 36-летний голландец проведет только второй бой по правилам бокса.