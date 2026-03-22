Как известно, бой Усика и Верховена должен состояться 23 мая в Гизе (Египет). В эфире Суспільне Спорт боксер заявил, что команда рассматривает запасной план на случай непредвиденных обстоятельств.

Что Усик сказал о бое с Верховеном?

Боксер добавил, что не думает об организации предстоящего поединка, а сосредоточен на тренировке.

Команда 100 процентов рассматривает план "Б" – и та, которая организовывает, и моя команда. Но я вообще об этом не думаю, я знаю, что мне надо выполнять тренировки. Но если что-то происходит, то команда мне говорит, и я воспринимаю это нормально, не нервничаю, у меня нет "Why???", я говорю: "ОК", просто иду молюсь Господу Богу, и все,
– сказал спортсмен.

Несмотря на то, что следующим соперником Усика будет кикбоксер, украинец заверил, что не изменил подготовку. Боксер отметил, что серьезно готовится как и к любому другому сопернику.

Что известно о следующем бое Усика?

  • Верховен стал соперником Усика после того, как отказался от титула чемпиона Glory в кикбоксинге. Более того, Рико даже не подписал контракт с UFC.

  • Зато 39-летний Усик планировал поединок с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером, однако встреча сорвалась и американец проведет бой против Дерека Чисоры уже 4 апреля.

  • В конце февраля о бое Усик – Верховен объявили официально: на кону поединка будет титул WBC, который добровольно будет защищать украинец. Сергей Лапин, директор команды Усика, рассказал, что сейчас решают судьбу других поясов, принадлежащих его клиенту.

  • По данным BoxRec, для Усика это будет 25 бой на профи-ринге: все предыдущие он выиграл. Что касается Верховена, то 36-летний голландец проведет только второй бой по правилам бокса.