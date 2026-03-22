Як відомо, бій Усика та Верховена має відбутися 23 травня у Гізі (Єгипет). В ефірі Суспільне Спорт боксер заявив, що команда розглядає запасний план на випадок непередбачуваних обставин.

Що Усик сказав про бій з Верховеном?

Боксер додав, що не думає про організацію майбутнього поєдинку, а зосереджений на тренуванні.

Команда 100 відсотків розглядає план "Б" – і та, яка організовує, і моя команда. Але я взагалі про це не думаю, я знаю, що мені треба виконувати тренування. Але якщо щось відбувається, то команда мені говорить, і я сприймаю це нормально, не нервую, у мене немає "Why???", я кажу: "ОК", просто йду молюся Господу Богу, і все,

– сказав спортсмен.

Попри те, що наступним суперником Усика буде кікбоксер, українець запевнив, що не змінив підготовку. Боксер зазначив, що серйозно готується як і до будь-якого іншого суперника.

