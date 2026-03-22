Як відомо, бій Усика та Верховена має відбутися 23 травня у Гізі (Єгипет). В ефірі Суспільне Спорт боксер заявив, що команда розглядає запасний план на випадок непередбачуваних обставин.
Що Усик сказав про бій з Верховеном?
Боксер додав, що не думає про організацію майбутнього поєдинку, а зосереджений на тренуванні.
Команда 100 відсотків розглядає план "Б" – і та, яка організовує, і моя команда. Але я взагалі про це не думаю, я знаю, що мені треба виконувати тренування. Але якщо щось відбувається, то команда мені говорить, і я сприймаю це нормально, не нервую, у мене немає "Why???", я кажу: "ОК", просто йду молюся Господу Богу, і все,
– сказав спортсмен.
Попри те, що наступним суперником Усика буде кікбоксер, українець запевнив, що не змінив підготовку. Боксер зазначив, що серйозно готується як і до будь-якого іншого суперника.
Що відомо про наступний бій Усика?
Верховен став суперником Усика після того, як відмовився від титулу чемпіона Glory в кікбоксингу. Ба більше, Ріко навіть не підписав контракт з UFC.
Натомість 39-річний Усик планував поєдинок з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером, проте зустріч зірвалася й американець проведе бій проти Дерека Чісори вже 4 квітня.
Наприкінці лютого про бій Усик – Верховен оголосили офіційно: на кону поєдинку буде титул WBC, який добровільно захищатиме українець. Сергій Лапін, директор команди Усика, розповів, що наразі вирішують долю інших поясів, які належать його клієнту.
За даними BoxRec, для Усика це буде 25 бій на профі-рингу: усі попередні він виграв. Щодо Верховена, то 36-річний нідерландець проведе тільки другий бій за правилами боксу.