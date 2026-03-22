Як відомо, бій Усика та Верховена має відбутися 23 травня у Гізі (Єгипет). В ефірі Суспільне Спорт боксер заявив, що команда розглядає запасний план на випадок непередбачуваних обставин.

Що Усик сказав про бій з Верховеном?

Боксер додав, що не думає про організацію майбутнього поєдинку, а зосереджений на тренуванні.

Команда 100 відсотків розглядає план "Б" – і та, яка організовує, і моя команда. Але я взагалі про це не думаю, я знаю, що мені треба виконувати тренування. Але якщо щось відбувається, то команда мені говорить, і я сприймаю це нормально, не нервую, у мене немає "Why???", я кажу: "ОК", просто йду молюся Господу Богу, і все,
– сказав спортсмен.

Попри те, що наступним суперником Усика буде кікбоксер, українець запевнив, що не змінив підготовку. Боксер зазначив, що серйозно готується як і до будь-якого іншого суперника.

Що відомо про наступний бій Усика?

  • Верховен став суперником Усика після того, як відмовився від титулу чемпіона Glory в кікбоксингу. Ба більше, Ріко навіть не підписав контракт з UFC.

  • Натомість 39-річний Усик планував поєдинок з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером, проте зустріч зірвалася й американець проведе бій проти Дерека Чісори вже 4 квітня.

  • Наприкінці лютого про бій Усик – Верховен оголосили офіційно: на кону поєдинку буде титул WBC, який добровільно захищатиме українець. Сергій Лапін, директор команди Усика, розповів, що наразі вирішують долю інших поясів, які належать його клієнту.

  • За даними BoxRec, для Усика це буде 25 бій на профі-рингу: усі попередні він виграв. Щодо Верховена, то 36-річний нідерландець проведе тільки другий бій за правилами боксу.