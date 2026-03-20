Сергій Лапін, директор команди Усика, у коментарі TalkSPORTрозповів про титули українського чемпіона, які не стоять на кону поєдинку проти. Мовиться про пояси IBF та WBA.
Що Лапін сказав про пояси Усика?
Лапін повідомив, що наразі тривають перемовини щодо остаточного статусу протистояння Усик – Верховен. Раніше Світова боксерська рада санкціонувала добровільний захист титулу WBC, яким володіє 39-річний українець.
За словами директора, це робочі процеси, якими команда зараз займається. Він анонсував, що рішення буде ухвалено найближчим часом, після чого буде офіційна інформація.
Ми поважаємо всі організації та їхні правила і намагаємося знайти рішення, яке буде прийнятним для всіх залучених сторін,
– сказав Лапін.
Він додав, що ситуація з поясами завжди складна, "оскільки в ній задіяно кілька організацій, і кожна з них має свої правила та зобов'язання".
Що відомо про бій Усик – Верховен?
Поєдинок між об'єднаним чемпіоном світу у важкій вазі Усиком та кікбоксером Верховеном офіційно оголосили наприкінці лютого. Як свідчать дані BoxRec, це буде перший бій українця у 2026 році після того, як торік він нокаутував Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу.
Водночас 36-річний Верховен проведе тільки другий бій за правилами боксу. Попередній бій нідерландця відбувся у 2014 році, коли він нокаутував угорця Яноша Фінфера.
Верховен 12 років був чемпіоном кікбоксерського промоушину Glory, який покинув у 2025 році. На його рахунку 66 перемог і тільки 10 поразок.
Низка експертів вважають Усика фаворитом поєдинку в Гізі біля пірамід та впевнені, що українець здобуде легку перемогу. Колишній чемпіон світу Кріс Біллем-Сміт сумнівається, що вболівальники стануть свідками дебютної поразки українця.
Сам Ріко прагне здобути перемогу одноголосним рішенням суддів, адже сумнівається, що зможе нокаутувати суперника. Якщо Верховен переможе, то встановить рекорд у боксі як спортсмен, який за два поєдинки став чемпіоном світу.