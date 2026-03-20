Сергій Лапін, директор команди Усика, у коментарі TalkSPORTрозповів про титули українського чемпіона, які не стоять на кону поєдинку проти. Мовиться про пояси IBF та WBA.

Дивіться також "Приїжджай, поговоримо": зірковий боксер запросив Усика до Німеччини

Що Лапін сказав про пояси Усика?

Лапін повідомив, що наразі тривають перемовини щодо остаточного статусу протистояння Усик – Верховен. Раніше Світова боксерська рада санкціонувала добровільний захист титулу WBC, яким володіє 39-річний українець.

За словами директора, це робочі процеси, якими команда зараз займається. Він анонсував, що рішення буде ухвалено найближчим часом, після чого буде офіційна інформація.

Ми поважаємо всі організації та їхні правила і намагаємося знайти рішення, яке буде прийнятним для всіх залучених сторін,

– сказав Лапін.

Він додав, що ситуація з поясами завжди складна, "оскільки в ній задіяно кілька організацій, і кожна з них має свої правила та зобов'язання".

Що відомо про бій Усик – Верховен?