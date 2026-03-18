Британський боксер розповів, чи зможе нідерландець завдати 39-річному Усику першої поразки в професійній кар'єрі. Його прогноз передає Sky Sports.

Усик – Верховен: який прогноз на бій?

На думку Біллем-Сміта, зустріч Усика та Верховена може бути цікавим шоу. Проте спортсмен висловив сумнів, що вболівальники побачать сенсаційну поразку українця.

Хоча британець підкреслив антропометричні дані кікбоксера, все ж він визнав, що бокс це інший вид спорту. Тому, за словами Кріса, він буде здивований, якщо Усик не зможе легко перемогти Верховена.

Я вже майже дев'ять років у професійному боксі, і це просто бокс, чи не так? Це сюжетні лінії, які може дати лише бокс. Це шалено, і я впевнений, що багато хто подивиться. Це буде інтригуючий бій,

– додав він.

Усик проти Верховена: що відомо?