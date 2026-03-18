Британський боксер розповів, чи зможе нідерландець завдати 39-річному Усику першої поразки в професійній кар'єрі. Його прогноз передає Sky Sports.
Усик – Верховен: який прогноз на бій?
На думку Біллем-Сміта, зустріч Усика та Верховена може бути цікавим шоу. Проте спортсмен висловив сумнів, що вболівальники побачать сенсаційну поразку українця.
Хоча британець підкреслив антропометричні дані кікбоксера, все ж він визнав, що бокс це інший вид спорту. Тому, за словами Кріса, він буде здивований, якщо Усик не зможе легко перемогти Верховена.
Я вже майже дев'ять років у професійному боксі, і це просто бокс, чи не так? Це сюжетні лінії, які може дати лише бокс. Це шалено, і я впевнений, що багато хто подивиться. Це буде інтригуючий бій,
– додав він.
Усик проти Верховена: що відомо?
Поєдинок Усика та Верховена відбудеться у Гізі (Єгипет). На кону бою стоятиме титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі, який належить українцю.
Світова боксерська рада санкціонувала протистояння, дозволивши Усику провести добровільний захист поясу.
За даними BoxRec, для українця це буде 25-й бій на профі-рингу, тоді як Верховен провів свій єдиний боксерський поєдинок у 2014 році, коли нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера.
Утім, на рахунку 36-річного Ріко 66 перемог і тільки 10 поразок у кікбоксингу. У 2025 році він залишив кікбоксерський промоушн Glory, де був чемпіоном 12 років поспіль.
Верховен, коментуючи майбутню зустріч з Усиком, зізнався, що для нього найкращим фіналом бою була б перемога одноголосним рішенням суддів. Однак український чемпіон з кікбоксингу Роман Щербатюк сумнівається, що нідерландець зможе перемогти.
Іншу думку має ексчемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі, який вважає, що Верховен має шанс побити Усика.