Таку думку він висловив в інтерв'ю виданню The Ring. Також він припустив, яке майбутнє чекає на Кабаєла.

Цікаво Майк Тайсон виступив із заявою про Усика

Що сказав Околі про можливість бою Кабаєла з Усиком?

Колишній чемпіон світу в двох дивізіонах Лоуренс Околі заявив, що тимчасовий чемпіон WBC в надважкій вазі Агіт Кабаєл невдовзі стане повноцінним володарем титулу. Він зауважив, що сам мусить зосередитись на Тоні Йоці.

Враховуючи, що Усик зараз б’ється з кікбоксером... Я не уявляю, щоб він після цього сказав: "Гаразд, я проведу бій з Кабаєлом",

– зазначив Околі.

Він додав, що тому й вважає, що Кабаєл невдовзі стане повноправним чемпіоном світу. Й уже потому й сам Околі отримає шанс поборитись за титул. Справа лише в тому, каже спортсмен, щоб добре виконувати свою роботу.

Як Кабаєл висловився про бій Усика з Верховеном?

Агіт Кабаєл вважає несправедливим, що йому не дають шанс битись із Усиком за титул чемпіона WBC. Натомість таку нагоду отримав кікбоксер Ріко Верховен, для якого це буде всього другий бій у боксі. Агіт у своєму інстаграмі навіть заявив, що має факти того, що він заслужив на поєдинок із українцем.

Німець наголосив, що більше не може миритись із тим, що його ігнорують. Він додав, що заслужив на титульний бій. Таке роздратування в боксера викликала заява Усика, в якій він сказав, що проведе ще 3 бої та завершить кар'єру, не включивши до списку опонентів Кабаєла.

Які ще є думки про бій Усика з Верховеном: коротко