Британець не приховує, що був розчарований, коли про бій Усика та Верховена оголосили офіційно. У коментарі Boxing News він зазначив, що такою була реакція більшості боксерського світу.

Що Вордлі сказав про бій Усик – Верховен?

Вордлі погоджується, що своїми досягненнями 39-річний українець заслужив право робити те, що хоче. Проте британець очікував, що суперником Усика буде активний і професійний боксер з певним рівнем.

Не те щоб я багато знав про Верховена як кікбоксера, про його рівень чи щось подібне,

– сказав Фабіо.

Вордлі також не зміг відповісти, чи справедливо те, що Верховен у другому поєдинку на профі-рингу отримав шанс битися за титул чемпіона світу WBC.

"У боксі ніколи не знаєш, що станеться – можливо все. Один місяць ми думали, що це буду я (суперником Усика – 24 Канал), наступного місяця – що це буде Вайлдер, ще через місяць – що це буде Енді Руїс, а тепер виявляється, що це кікбоксер Верховен", – заявив чемпіон світу.

Зрештою він додав, що концентрується на своїй кар'єрі та висловив сподівання, що його бій з Усиком рано чи пізно таки відбудеться.

Прогноз букмекера

Компанія betking дає такі коефіцієнти на поєдинок: Олександр Усик – 1,03, Ріко Верховен – 9,50.

*Коефіцієнти подані станом на 18:33 09.03.2026

Що відомо про бій Усик – Верховен?