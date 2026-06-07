Воррен сподівається, що Пренга не стане серйозною перепоною для Джошуа, адже поразка може поставити під загрозу довгоочікуваний бій британця з Тайсоном Ф'юрі. Про це він розповів на ютуб-каналі Seconds Out.

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Що Воррен очікує від бою Джошуа – Пренга?

Він зізнався, що переживає за результат цього протистояння.

Сподіваюся, що він не виявиться занадто міцним горішком. Інакше ми втратимо великий бій. Я хочу, щоб Ей Джей вийшов і зробив свою справу, і я буду палко вболівати за нього,

– заявив промоутер.

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Водночас Воррен визнав, що бій із Пренгою навряд чи стане серйозною підготовкою до можливого протистояння з Ф'юрі. На його думку, над Джошуа все ще тяжіють наслідки поразки від Даніель Дюбуа, через що він залишається вразливим.

Треба пам'ятати, що над ним досі висить той привид і хмара того, що сталося в бою з Дюбуа. Тож він вразливий, якщо його зараз підловити,

– зазначив Воррен.

Промоутер також наголосив, що сподівається на впевнену перемогу Джошуа над Пренгою, аби нарешті вдалося організувати бій із Ф'юрі, про який говорять уже багато років.

Сподіваюся, нічого такого не станеться, і він пройде цей бій. Усі говорять про це так довго. Давайте проведемо цей бій і дамо людям побачити те, що вони хочуть,

– підсумував Воррен.

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Коли відбудеться бій Джошуа – Пренга?

Це буде перший бій британського боксера у 2026 році, який відбудеться 25 липня. У грудні минулого року він нокаутував Джейка Пола, проте незабаром потрапив у серйозну автомобільну аварію в Нігерії, де загинули двоє його тренерів. Джошуа навіть розглядав можливість завершення кар'єри, тому цей поєдинок сприймається як його великий камбек.

Цей бій також є обов'язковим кроком перед очікуваним поєдинком між Джошуа та Ф'юрі, який планується на осінь 2026 року у Великій Британії.