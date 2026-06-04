Джошуа нагадав, що у жовтні йому виповниться 37 років і через три роки він завершить кар'єру. Про це повідомляє ESPN.

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Коли Джошуа завершить кар'єру?

"У жовтні мені виповниться 37, тож залишилося всього 3 роки. Час пролетить непомітно. Звичайно, це буде важко, але я впевнений, що достатньо витривалий, щоб впоратися. Чому б і ні? Я став більш зрілим", – заявив спортсмен.

Нагадаємо, Джошуа розпочав професійну кар'єру у 2013 році. Свій дебютний поєдинок британець провів у жовтні 2013 року, коли у 1-му раунді нокаутував італійця Емануеле Лео.

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За цей час "Ей-Джей" двічі став чемпіоном світу. У його активі 29 перемог, з яких відразу 26 були дострокові.

Спортсмен поступався тільки Енді Руїсу-молодшому (червень 2019-го), двічі Олександру Усику (вересень 2021-го та серпень 2022-го) та Даніелю Дюбуа (вересень 2024-го).

Востаннє ж Джошуа виходив у ринг у грудні 2025 року проти Джейка Пола – бій протривав 6 раундів та закінчився нокаутом американця.

Коли наступний бій Джошуа?