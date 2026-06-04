Джошуа напомнил, что в октябре ему исполнится 37 лет и через три года он завершит карьеру. Об этом сообщает ESPN.

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Когда Джошуа завершит карьеру?

"В октябре мне исполнится 37, поэтому осталось всего 3 года. Время пролетит незаметно. Конечно, это будет трудно, но я уверен, что достаточно вынослив, чтобы справиться. Почему бы и нет? Я стал более зрелым", – заявил спортсмен.

Напомним, Джошуа начал профессиональную карьеру в 2013 году. Свой дебютный поединок британец провел в октябре 2013 года, когда в 1-м раунде нокаутировал итальянца Эмануэле Лео.

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За это время "Эй-Джей" дважды стал чемпионом мира. В его активе 29 побед, из которых сразу 26 были досрочные.

Спортсмен уступал только Энди Руису-младшему (июнь 2019-го), дважды Александру Усику (сентябрь 2021-го и август 2022-го) и Даниэлю Дюбуа (сентябрь 2024-го).

Последний раз же Джошуа выходил в ринг в декабре 2025 года против Джейка Пола – бой продлился 6 раундов и закончился нокаутом американца.

Когда следующий бой Джошуа?