Гірн повідомив, що рішення щодо поєдинку ухвалить інвестор із Саудівської Аравії Туркі Аль-аш Шейх. Його слова передає The Stomping Ground.
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Коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа?
Промоутер розповів, що бій відбудеться у листопаді у США або Великій Британії.
Нам повідомили, що бій відбудеться в середині листопада. Думаю, що фаворитами на проведення цього вечора боксу є Велика Британія та США, але остаточне рішення залишається за ним,
– сказав Гірн.
Він додав, що наразі зосереджений на поєдинку Джошуа проти Крістіана Пренги, який має відбутися 25 липня.
"Після цього вже чекатимемо на дату та місце проведення бою", – резюмував промоутер.
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Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі?
- Поєдинок між Джошуа та Ф'юрі вважається одним із найбільш очікуваних боїв у світовому боксі за останні 10 років. Зустріч британців запланована на четвертий квартал 2026 року.
- До цього обидва боксери проведуть проміжні поєдинки: Ентоні Джошуа 25 липня зустрінеться з Крістіаном Пренгою, а Тайсон Ф'юрі вийде на ринг 1 серпня в Дубліні (його суперник наразі ще не оголошений).
- За словами промоутера Тайсона Ф'юрі – Френка Воррена, – боксери підписали контракт лише на один бій. Реванш угодою не передбачений.
- Орім того, поєдинок може опинитися під загрозою через відмову співачки Дуа Ліпи виступити в рамках промоції заходу. Саме на її участі, за інформацією, наполягає саудівська сторона (Туркі).