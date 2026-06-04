Гірн повідомив, що рішення щодо поєдинку ухвалить інвестор із Саудівської Аравії Туркі Аль-аш Шейх. Його слова передає The Stomping Ground.

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Коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа?

Промоутер розповів, що бій відбудеться у листопаді у США або Великій Британії.

Нам повідомили, що бій відбудеться в середині листопада. Думаю, що фаворитами на проведення цього вечора боксу є Велика Британія та США, але остаточне рішення залишається за ним,

– сказав Гірн.

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Він додав, що наразі зосереджений на поєдинку Джошуа проти Крістіана Пренги, який має відбутися 25 липня.

"Після цього вже чекатимемо на дату та місце проведення бою", – резюмував промоутер.

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Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі?