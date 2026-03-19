Кабаєл відреагував на спільний допис Усика та журналу The Ring. Українець поширив постер, на якому представлені британські боксери, яких він переміг, зокрема Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі, Даніель Дюбуа, Дерек Чісора та Тоні Белью.

Що Кабаєл сказав про Усика?

33-річний Кабаєл, який є офіційним претендентом на бій з Усиком, поширив постер у своєму інстаграмі, запросивши українця на бій до Німеччини.

Приїжджай до Німеччини, поговоримо,

– написав Агіт.



Кабаєл звернувся до Усика / Фото з інстаграму німця

Зазначимо, що Кабаєл провів на професійному рингу 27 боїв. Як свідчать дані BoxRec, німець виграв усі бої.

