36-річний Верховен визнає, що здобути перемогу буде не просто, однак він розраховує вийти переможцем. Про це повідомляє The Ring.
Дивіться також "Не уявляю цього після бою з кікбоксером": ексчемпіон світу сказав, чого більше не зробить Усик
Що Верховен сказав про бій з Усиком?
Нідерландець пригадав попередніх суперників українця та визнав, що навряд чи зможе легко нокаутувати триразового абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях.
Всі кажуть, що по ньому складно влучити, і навіть якщо влучаєш, він не так просто падає. Його вже били і потрясали. По ньому влучав Ентоні Джошуа, один з найпотужніших панчерів у боксі. По ньому влучав Тайсон Ф'юрі,
– сказав Ріко.
Верховен вважає, що може перебоксувати Усика у 12-раундовому поєдинку, чого досі не вдавалося жодному бійцю. Кікбоксер зазначив, що найкращою для нього була б перемога одноголосним рішенням суддів.
Що відомо про бій Усик – Верховен?
Бій між Усиком і Верховеном офіційно відбудеться 23 травня у Гізі, що в Єгипті. Українець виставить на кін поєдинку свій титул чемпіона світу за версією WBC. Світова боксерська рада дозволила йому провести добровільний захист поясу.
На початку березня Усик розпочав тренувальний табір, про що повідомив ведучий ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН" Макс Діденко. За його інформацією, боксер тренується в Іспанії.
Нагадаємо, що Верховен у 2025 році залишив кікбоксерський промоушн Glory, де був чемпіоном 12 років поспіль. Єдиний боксерський поєдинок він провів у 2014 році, коли нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера. На рахунку Ріко 66 перемог і тільки 10 поразок.
Щодо Усика, то попередній бій українця відбувся у липні 2025 року: українець нокаутував Даніеля Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном світу. Поєдинок проти Верховена може стати одним з останніх для Олександра.
Напередодні чемпіон світу оголосив, що проведе до кінця кар'єри тільки три бої, включивши у свої плани Тайсона Ф'юрі, а також переможця протистояння Вордлі – Дюбуа.