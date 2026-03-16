36-річний Верховен визнає, що здобути перемогу буде не просто, однак він розраховує вийти переможцем. Про це повідомляє The Ring.

Що Верховен сказав про бій з Усиком?

Нідерландець пригадав попередніх суперників українця та визнав, що навряд чи зможе легко нокаутувати триразового абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях.

Всі кажуть, що по ньому складно влучити, і навіть якщо влучаєш, він не так просто падає. Його вже били і потрясали. По ньому влучав Ентоні Джошуа, один з найпотужніших панчерів у боксі. По ньому влучав Тайсон Ф'юрі,
– сказав Ріко.

Верховен вважає, що може перебоксувати Усика у 12-раундовому поєдинку, чого досі не вдавалося жодному бійцю. Кікбоксер зазначив, що найкращою для нього була б перемога одноголосним рішенням суддів.

Що відомо про бій Усик – Верховен?

  • Бій між Усиком і Верховеном офіційно відбудеться 23 травня у Гізі, що в Єгипті. Українець виставить на кін поєдинку свій титул чемпіона світу за версією WBC. Світова боксерська рада дозволила йому провести добровільний захист поясу.

  • На початку березня Усик розпочав тренувальний табір, про що повідомив ведучий ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН" Макс Діденко. За його інформацією, боксер тренується в Іспанії.

  • Нагадаємо, що Верховен у 2025 році залишив кікбоксерський промоушн Glory, де був чемпіоном 12 років поспіль. Єдиний боксерський поєдинок він провів у 2014 році, коли нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера. На рахунку Ріко 66 перемог і тільки 10 поразок.

  • Щодо Усика, то попередній бій українця відбувся у липні 2025 року: українець нокаутував Даніеля Дюбуа та знову став абсолютним чемпіоном світу. Поєдинок проти Верховена може стати одним з останніх для Олександра.

  • Напередодні чемпіон світу оголосив, що проведе до кінця кар'єри тільки три бої, включивши у свої плани Тайсона Ф'юрі, а також переможця протистояння Вордлі – Дюбуа.