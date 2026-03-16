36-летний Верховен признает, что одержать победу будет не просто, однако он рассчитывает выйти победителем. Об этом сообщает The Ring.
Смотрите также "Не представляю этого после боя с кикбоксером": экс-чемпион мира сказал, чего больше не сделает Усик
Что Верховен сказал о бое с Усиком?
Голландец вспомнил предыдущих соперников украинца и признал, что вряд ли сможет легко нокаутировать трехкратного абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях.
Все говорят, что по нему сложно попасть, и даже если попадаешь, он не так просто падает. Его уже били и потрясали. По нему попадал Энтони Джошуа, один из самых мощных панчеров в боксе. По нему попадал Тайсон Фьюри,
– сказал Рико.
Верховен считает, что может перебоксировать Усика в 12-раундовом поединке, чего до сих пор не удавалось ни одному бойцу. Кикбоксер отметил, что лучшей для него была бы победа единогласным решением судей.
Что известно о бое Усик – Верховен?
Бой между Усиком и Верховеном официально состоится 23 мая в Гизе, что в Египте. Украинец выставит на кон поединка свой титул чемпиона мира по версии WBC. Всемирный боксерский совет разрешил ему провести добровольную защиту пояса.
В начале марта Усик начал тренировочный лагерь, о чем сообщил ведущий ютуб-канала "ТАЙК МАЙСОН" Макс Диденко. По его информации, боксер тренируется в Испании.
Напомним, что Верховен в 2025 году покинул кикбоксерский промоушн Glory, где был чемпионом 12 лет подряд. Единственный боксерский поединок он провел в 2014 году, когда нокаутировал малоизвестного венгра Яноша Финфера. На счету Рико 66 побед и только 10 поражений.
Что касается Усика, то предыдущий бой украинца состоялся в июле 2025 года: украинец нокаутировал Даниэля Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом мира. Поединок против Верховена может стать одним из последних для Александра.
Накануне чемпион мира объявил, что проведет до конца карьеры только три боя, включив в свои планы Тайсона Фьюри, а также победителя противостояния Уордли – Дюбуа.