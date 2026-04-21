Бой состоится в особом месте Египта – возле пирамид Гизы. 24 Канал расскажет о дате и времени боя.
Какая дата боя Усик – Верховен?
Организаторы назначили проведение этого грандиозного шоу на субботу, 23 мая.
Во сколько начинается бой?
Точное время начала боя будет объявлено позже, однако ожидается, что спортсмены выйдут на ринг не раньше 23:45 по киевскому времени.
Что известно об андеркарде боя?
- Журнал The Ring опубликовал полный список из восьми боев, запланированных на предстоящий вечер бокса. Центральным событием андеркарда станет поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе: непобежденный британский боксер Хамза Шираз встретится с опытным немецким спортсменом Алемом Бегичем.
Не менее интригующим обещает быть бой за пояс чемпиона мира WBA Regular в полусреднем весе. На ринг выйдут британский боксер Джек Кэттералл и олимпийский призер из Узбекистана Шахрам Гиясов.
Кроме этого, запланирован женский поединок за титулы чемпионки мира по версиям WBO и The Ring. Японская звезда Мизуки Хирута будет защищать свои пояса в бою против австралийки египетского происхождения Майи Солиман.