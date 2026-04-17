Одним из таких спортсменов является боксер Александр Усик, об образовании которого известно немного. Поэтому 24 Канал рассказывает, где и на кого учился украинский боксер.

Что известно об образовании Усика?

Усик окончил школу № 34 в Симферополе, где учился вместе с будущей женой Екатериной, а затем – Львовский государственный университет физической культуры, где позже стал аспирантом.

Украинский боксер успешно защитил диссертацию и получил научную степень доктора философии по специальности "Право". Информация об этом появилась в системе Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Защита диссертации состоялась в Харьковском национальном университете внутренних дел, который сейчас расположен в Виннице.

Для Александра Усика это уже было второе высшее образование.

Александр Усик защищает дессертацию / Фото фейсбук ХНУВД

Что известно о семье Усика?