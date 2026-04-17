Одним из таких спортсменов является боксер Александр Усик, об образовании которого известно немного. Поэтому 24 Канал рассказывает, где и на кого учился украинский боксер.
Что известно об образовании Усика?
Усик окончил школу № 34 в Симферополе, где учился вместе с будущей женой Екатериной, а затем – Львовский государственный университет физической культуры, где позже стал аспирантом.
Украинский боксер успешно защитил диссертацию и получил научную степень доктора философии по специальности "Право". Информация об этом появилась в системе Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.
Защита диссертации состоялась в Харьковском национальном университете внутренних дел, который сейчас расположен в Виннице.
Для Александра Усика это уже было второе высшее образование.
Александр Усик защищает дессертацию / Фото фейсбук ХНУВД
Что известно о семье Усика?
- Украинский боксер поделился с поклонниками теплыми воспоминаниями из личной жизни. В интервью Vogue UA чемпион рассказал о своем первом поцелуе с женой Екатериной, который произошел еще перед соревнованиями в 2003 году.
По словам Усика, это произошло перед турниром Андреева в Харькове, когда он вместе с будущей женой прогуливался возле Савгеля. "И это уже где-то месяц, наверное, гуляли, а может, два, вместе за ручку. И такое слово было... Говорю, что я не умею целоваться" – признался боксер. Екатерина в ответ твердо сказала, что научит его целоваться.
Александр и Екатерина познакомились еще в 15 лет, а официально поженились в сентябре 2009-го. Супруги воспитывают четверых детей – Елизавету, Кирилла, Михаила и Марию. В одном из интервью Усик даже рассказал забавную историю, когда беременная Екатерина забыла его на трассе в Крыму и пришлось бежать за автомобилем, чтобы ее остановить.