Екатерина Усик, жена Александра, поделилась трогательными кадрами в инстаграм: сначала фото мужа с их сыновьями, а потом моменты с их тренировки. Пока Александр и дети находятся вместе, боксер не упускает ни одной возможности проводить с ними как можно больше времени.
Как Усик провел время с сыновьями?
Екатерина поделилась совместным фото боксера с их сыновьями Кириллом и Михаилом под песню "Пацанская тема". Пользователи соцсетей оставляли теплые комментарии в адрес семьи.
Александр Усик с сыновьями / Фото инстаграм Екатерины Усик
Позже появились фотографии с их совместной тренировки.
Как Александр Усик тренировался с Кириллом и Михаилом / Фото инстаграм Екатерины Усик
Кто сыграл в баскетбол вместе с сыновьями Усика?
- Британский боксер Энтони Джошуа во время тренировочного лагеря в Испании провел время с семьей украинского чемпиона Александра Усика.
- Он вместе с сыновьями Усика, Кириллом и Михаилом, поиграл в баскетбол во дворе. Видео этого момента опубликовала жена Усика, Екатерина, в своем инстаграм.
Несмотря на то, что Джошуа и Усик являются соперниками на ринге, в жизни они поддерживают дружеские отношения.