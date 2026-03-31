Катерина Усик, дружина Олександра, поділилася зворушливими кадрами в інстаграм: спершу фото чоловіка з їхніми синами, а потім моменти з їхнього тренування. Поки Олександр і діти перебувають разом, боксер не втрачає жодної нагоди проводити з ними якомога більше часу.
Як Усик провів час з синами?
Катерина поділилася спільним фото боксера з їхніми синами Кирилом та Михайлом під пісню "Пацанська тема". Користувачі соцмереж залишали теплі коментарі на адресу родини.
Олександр Усик з синами / Фото інстаграм Катерини Усик
Пізніше з'явилися світлини з їхнього спільного тренування.
Як Олександр Усик тренувався з Кирилом та Михайлом / Фото інстаграм Катерини Усик
Хто зіграв у баскетбол разом з синами Усика?
- Британський боксер Ентоні Джошуа під час тренувального табору в Іспанії провів час із родиною українського чемпіона Олександра Усика.
- Він разом із синами Усика, Кирилом і Михайлом, пограв у баскетбол на подвір'ї. Відео цього моменту опублікувала дружина Усика, Катерина, у своєму інстаграм.
Попри те, що Джошуа та Усик є суперниками на рингу, у житті вони підтримують дружні стосунки.